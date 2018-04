Argentiinan MM-rallin kärjessä tiukkaa sekuntitaistelua ilman suomalaisia

Ennakkoasetelmat eivät lupailleet Argentiinan MM-rallista kovinkaan suurta menestystä suomalaisille, eikä sellaista näytä olevan tulossakaan. Viiden erikoiskokeen jälkeen paras sinivalkoinen kuljettaja on Toyotan Esapekka Lappi, joka on vasta seitsemäntenä.

Lapin ero rallia johtavaan tallikaveriinsa Ott Tänakiin on 15,4 sekuntia. Kisan kärjessä käydään tiukkaa sekuntitaistelua, sillä toisena oleva Hyundain Andreas Mikkelsen on Tänakia perässä vaivaiset 0,8 sekuntia. Eikä Citroenin Kris Meekenkään ero Tänakiin ole kuin 3,1 sekuntia.

Muista suomalaisista Toyotan Teemu Suninen on kymmenentenä ja Skodan Kalle Rovanperä 13:s. WRC2-luokassa kokonaistilanteessa Rovanperä pitää toista sijaa.

Toyotan Jari-Matti Latvalan kilpailu meni mönkään jo kolmannella erikoiskokeella, kun hän täräytti lujaa kivenlohkareeseen. Törmäyksen seurauksena Latvalan auton jousitus hajosi.

Keskeytyksestä huolimatta Latvala saattaa palata rallissa lähtöviivalle lauantaina erikoissäännön turvin.

Tänään rallissa ajetaan vielä kolme erikoiskoetta huoltotauon jälkeen. Seuraava pätkä käynnistyy Suomen aikaa kello 20.51. Kisa päättyy sunnuntaina.

STT

Kuvat: