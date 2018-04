Arkkipiispa: Pappisvirka ei ole sidottu sukupuoleen – naispapit vaativat piispoilta toimia syrjintää vastaan

Arkkipiispa Kari Mäkinen ilmaisee tukensa naispapeille, jotka kokevat tulleensa syrjityksi sukupuolensa takia. Hän ilmaisee myös huolensa siitä, ettei papiston yhdenvertaisuus toteudu.

– Naisten työllä pappisvirassa on kaikkien piispojen yksiselitteinen tuki. Kirkollamme on vain yksi virkakäsitys. Sen mukaan pappisvirka ei ole sidottu sukupuoleen, arkkipiispa Kari Mäkinen toteaa tiedotteessa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat vastaanottivat tänään kirjeen joukolta naispappeja, jotka ovat huolissaan pappien yhdenvertaisuudesta. Naisten pappeutta vastustetaan kirjoittajien mukaan yhä sekä sanoin että teoin.

Papit syyttävät kirkon johtoa siitä, ettei se ole tehnyt tarpeeksi kitkeäkseen naispappien kohtaamaa vastustusta kirkon riveistä. Kirjeen mukaan naispapit kohtaavat yhä syrjintää, vaikka ensimmäisten naispappien vihkimisestä on jo 30 vuotta ja lähes puolet vihityistä papeista on naisia.

– Osa naisten pappeuden vastustajista on määrätietoisesti opettanut kirkon päätösten vastaista pappeuskäsitystä, kieltäytynyt yhteistyöstä ja usein myös tuominnut pappissisarensa epäuskoisiksi ja vääräoppisiksi, kirjeessä kerrotaan.

Vastikään käydyissä arkkipiispan vaaleissa yksi ehdokkaista vastusti avoimesti naispappeutta. Naispapit ehdottavat piispan kelpoisuusedellytyksiin vaatimusta, että ehdokas sitoutuu hyväksymään kirkon käsityksen yhteisestä pappisvirasta ja vihkimään uusia pappeja sukupuoleen katsomatta.

– On selvää, että velvoite työskennellä pappien kanssa heidän sukupuolestaan riippumatta koskee piispaa siinä missä muitakin pappeja, arkkipiispa Mäkinen toteaa.

STT

Kuvat: