Armeniaa odottanevat ennenaikaiset vaalit – tutkija ei usko levottomuuksiin

Aleksanteri-instituutin tutkija Mark Teramae sanoo uskovansa, että Armeniassa järjestetään piakkoin ennenaikaiset vaalit.

Sen sijaan hän ei usko, että maan pääministerin ero johtaa suurempiin levottomuuksiin maan sisällä tai sen ulkorajoilla.

– Lähipäivät näyttävät, mitä Armeniassa tapahtuu. Ei heillä oikein ole muita mahdollisuuksia täyttää pääministerin paikka kuin ennenaikaiset vaalit. Vaikka protestit olivat oppositiota puoltavia, ei opposition edustajaa voi asetta pääministerin paikalle noin vain. Pääministeriä ei myöskään oikein voida korvata hänen omalla kakkosmiehellään.

Armenian pääministeri Serzh Sarkisian ilmoitti tänään jättävänsä toimensa. Ilmoitusta edelsivät massiiviset mielenosoitukset Sarkisiania vastaan.

Maan edellinen pääministeri Karen Karapetian nousee väliaikaiseksi pääministeriksi, kertoo BBC.

Oppositiopoliitikko Nikol Pashinian johti mielenosoituksia, kunnes hänet eilen pidätettiin. Ennen pidätystä Pashinian tapasi Sarkisianin ja keskusteli hänen kanssaan.

Pashinian päästettiin vapaalle jalalle aiemmin tänään.

Venäjä tuskin sekaantuu tapahtumiin



Moskovassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin edustaja Dimitri Peskov sanoo Venäjän seuraavan tarkasti tapahtumia Armeniassa, joka on säilyttänyt läheiset välinsä Venäjään Neuvostoliiton hajottua.

Peskov sanoo Armenian olevan erittäin tärkeä Venäjälle, mutta kiisti mahdolliset venäläiset suunnitelmat kriisiin sekaantumisesta. Peskov sanoi, että tilanne on Armenian sisäinen ja kysymys Venäjän mahdollisesta väliintulosta ”täysin sopimaton”.

Teramae uskoo, että Venäjä ei puutu Armenian tilanteeseen.

– Venäjä ei ole kiinnostunut Armenian sisäpolitiikasta. Armenia on tärkeä Venäjälle – maa on lähes ainoa ystävä, joka Venäjällä on jäljellä Kaukasiassa – mutta en usko Venäjän sekaantuvan Armenian sisäiseen tilanteeseen, ellei siellä tapahdu jotain todella drastista. Ja nämä tapahtumat eivät ainakaan vielä ole sitä olleet.

Tutkija myös huomauttaa, että Armenia on vahvoilla Vuoristo-Karabahissa, jonka se on miehittänyt. Vaikka konfliktin toinen puoli, Azerbaidzhan, ajattelisi että se iskee nyt, taisteluista tuskin tulisi sen suurempia kuin ne kahakat, jotka silloin tällöin puhkeavat alueella.

Vanha kaarti hallitsee maata ja sen rahoja

Teramae muistuttaa, että Armenia on syvästi korruptoitunut valtio, vaikka se onkin yksi Neuvostoliiton kaaduttua parhaiten pärjänneistä maista.

Korruptio johtaa köyhyyteen kansan parissa, kun taas valtaapitävät rikastuvat. Suuri osa valtaapitävien klikeistä ei ole muuttunut sitten neuvostoaikojen.

– Harva muistaa, että Pashinian, joka nyt johti mielenosoitusta, oli liittoutunut Armenian ensimmäisen presidentin kanssa. Presidenttiä vastaan protestoitiin 1990-luvullakin samalla tavalla ja melko samoista syistä.

Teramae sanoo, että vastaavat mielenosoitukset ovat toistuneet useasti Armeniassa, mutta tämä on hänen muistaakseen ensimmäinen, mikä johti johonkin konkreettiseen. Teramae uskoo, että uusissa vaaleissa valitaan uusi johtaja, johon kansalaiset ovat tyytyväisiä jonkin aikaa, kunnes häntäkin vastaan marssitaan kaduilla.

– Vaikka johtoon valittaisiin nuori, reformimielinen henkilö, törmää hän vanhaan kaartiin, joka ei halua muutosta, koska nykysysteemi on heille eduksi.

http://www.bbc.com/news/world-europe-43868433

STT

Kuvat: