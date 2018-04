Armenian oppositiojohtaja katosi sanailtuaan pääministerin kanssa televisiossa

Armeniassa pohdittiin sunnuntaina, mitä tapahtui oppositiopoliitikolle ja mielenosoitusjohtajalle Nikol Pashinianille, joka katosi pian sen jälkeen kun tapaaminen pääministeri Serzh Sarkisianin kanssa loppui aamulla heti alkuunsa.

Armenian poliisin mukaan Pashiniania ei ole pidätetty, mikä olisikin vastoin lakia, sillä kansanedustajana häntä ei voida pidättää ilman parlamentin lupaa. Yleisen syyttäjän kanslian mukaan Pashiniani ja kaksi muuta oppositiopoliitikkoa olisi kuitenkin otettu kiinni, koska he ovat syyllistyneet ”sosiaalisesti vaarallisiin tekoihin”.

Pääministerin ja Pashianin tapaaminen televisiokameroiden edessä loppui jo heti kättelyssä Sarkisianin syytettyä Pashiniania kiristyksestä.

– Tulin keskustelemaan erostanne, Pashinian sanoi Sarkisianille.

– Tämä ei ole vuoropuhelua, tämä on kiristystä, Sarkisian vastasi.

– Ette ymmärrä Armenian tilannetta. Valta on nyt kansan käsissä, Pashinian jatkoi.

Tähän Sarkisian kommentoi, ettei puolue, joka on saanut parlamenttivaaleissa kahdeksan prosentin kannatuksen, voi puhua kansan puolesta, minkä jälkeen hän kehotti Pashiniania palamaan laillisuuden tielle tai hän saa vastata seurauksista. Tämän jälkeen pääministeri poistui tapaamisesta.

Pashinian ilmoitti aamun kariutuneiden keskustelujen jälkeen, että pääministeri kampeaminen vallasta jatkuu entistä ponnekkaammin. Samalla hän kehotti poliiseja ”laskemaan aseensa ja liittymään mielenosoituksiin”.

Mielenosoitukset jatkuivat

Tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Tasavallan aukiolle Jerevaniin protestoimaan Pashinianin mahdollista pidätystä. Poliisin mukaan satoja pidätettiin ja kymmenkunta joutui paikkaamaan vammojaan sairaalassa.

Mellakkapoliisien kerrottiin käyttäneen muun muassa tainnutuskranaatteja mielenosoittajia vastaan.

Armeniassa on toista viikkoa järjestetty Sarkisianin vastaisia mielenosoituksia, joissa on vaadittu hänen eroaan.

Armenian parlamentti valitsi 63-vuotiaan Sarkisianin tiistaina pääministeriksi äänin 77-17. Vastaehdokkaita ei ollut.

Sarkisian on tätä ennen toiminut presidenttinä vuodesta 2008. Lain mukaan hän ei enää voinut jatkaa tehtävässä. Sen sijaan perustuslakia muutettiin hiljattain siten, että valtaa siirtyi parlamentille ja presidentin rooli jäi lähinnä seremonialliseksi.

Mielenosoittajat arvostelevat Sarkisiania Armenian huonosta taloustilanteesta, korruptiosta ja mahtavien oligarkkien vaikutusvallasta.

EU kertoi olevansa huolissaan Armenian kriisistä ja kehotti kannanotossaan osapuolia malttiin ja dialogiin, jotta tilanne saadaan ratkaistua rauhanomaisesti.

STT

Kuvat: