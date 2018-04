Armenian pääministeri ilmoitti erostaan massiivisten mielenosoitusten jälkeen – oppositiojohtaja vapaalle jalalle vähän ennen ilmoitusta

Armenian pääministeri Serzh Sarkisian ilmoitti tänään jättävänsä toimensa. Ilmoitusta edelsivät massiiviset mielenosoitukset Sarkisiania vastaan.

– Jätän paikkani maan johtajana, Sakisian sanoi lehdistötiedotteessa.

– Nikol Pashinian oli oikeassa, minä väärässä.

Maan edellinen pääministeri Karen Karapetian nousee väliaikaiseksi pääministeriksi, kertoo BBC.

Nikol Pashinian on oppositiopoliitikko, joka johti mielenosoituksia, kunnes hänet eilen pidätettiin. Ennen pidätystä Pashinian tapasi Sarkisianin ja keskusteli hänen kanssaan.

Pashinian päästettiin vapaalle jalalle aiemmin tänään.

Moskovassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin edustaja Dimitri Peskov sanoo Venäjän seuraavan tarkasti tapahtumia Armeniassa, joka on säilyttänyt läheiset välinsä Venäjään Neuvostoliiton hajottua.

Peskov sanoo Armenian olevan erittäin tärkeä Venäjälle, mutta kiisti mahdolliset venäläiset suunnitelmat kriisiin sekaantumisesta.

Peskov sanoi, että tilanne on Armenian sisäinen ja kysymys Venäjän mahdollisesta väliintulosta ”täysin sopimaton”.

Tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat eilen Tasavallan aukiolle Jerevaniin protestoimaan Pashinianin pidätystä. Poliisin mukaan satoja pidätettiin ja kymmenkunta joutui hoidattamaan vammojaan sairaalassa.

Mellakkapoliisien kerrottiin käyttäneen muun muassa tainnutuskranaatteja mielenosoittajia vastaan.

Valittiin ilman vastaehdokkaita

Armeniassa on toista viikkoa järjestetty Sarkisianin vastaisia mielenosoituksia, joissa on vaadittu tämä eroa.

Armenian parlamentti valitsi 63-vuotiaan Sarkisianin viime tiistaina pääministeriksi äänin 77-17. Vastaehdokkaita ei ollut.

Sarkisian on tätä ennen toiminut presidenttinä vuodesta 2008. Lain mukaan hän ei enää voinut jatkaa tehtävässä. Sen sijaan perustuslakia muutettiin hiljattain siten, että valtaa siirtyi parlamentille ja presidentin rooli jäi lähinnä seremonialliseksi.

Mielenosoittajat arvostelevat Sarkisiania Armenian huonosta taloustilanteesta, korruptiosta ja mahtavien oligarkkien vaikutusvallasta.

EU on sanonut olevansa huolissaan Armenian kriisistä ja kehotti kannanotossaan osapuolia malttiin ja dialogiin, jotta tilanne saadaan ratkaistua rauhanomaisesti.

STT

