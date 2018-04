Armenian poliisi otti kiinni mielenosoitusliikkeen johtajan

Armenian poliisi on ottanut kiinni oppositiojohtaja Nikol Pashinianin. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP.lle oppositiokansanedustaja, joka itsekin joutui mellakkapoliisin kiinni ottamaksi.

Armenialaisen Arminfo-sivuston mukaan Pashinian otettiin kiinni kulkueessa pääkaupungissa Jerevanissa. Poliisi sulki kulkueen reitin ja otti kiinni myös muutamia muita ihmisiä, Arminfo raportoi.

Pashinian on vaatinut pääministeri Serzh Sarkisianin eroa.

Pääministeri käveli ulos

Aamulla Armenian kireään tilanteeseen ei löytynyt minkäänlaista helpotusta, kun pääministeri Serzh Sarkisian ja mielenosoitusjohtaja Nikol Pashinian tapasivat. Televisiokameroiden edessä alkanut tapaaminen lopahti alkuunsa, kun Sarkisian käveli ulos lyhyen sanailun jälkeen.

– Tulin keskustelemaan erostanne, oppositiopuolueen johtaja Pashinian sanoi Sarkisianille.

– Tämä ei ole vuoropuhelua, tämä on kiristystä, Sarkisian vastasi.

– Ette ymmärrä Armenian tilannetta. Valta on nyt kansan käsissä, Pashinian jatkoi.

Tähän Sarkisian kommentoi, ettei puolue, joka on saanut parlamenttivaaleissa kahdeksan prosentin kannatuksen, voi puhua kansan puolesta.

Armeniassa on toista viikkoa järjestetty Sarkisianin vastaisia mielenosoituksia, joissa on vaadittu hänen eroaan. Pashinian ilmoitti aamun kariutuneiden keskustelujen jälkeen, että toiminta jatkuu entistä ponnekkaammin. Seuraava mielenosoitus on uutistoimisto RIA Novostin mukaan tarkoitus pitää jo tänä iltana klo 18 Suomen aikaa.

Armenian parlamentti valitsi 63-vuotiaan Sarkisianin tiistaina pääministeriksi äänin 77-17. Vastaehdokkaita ei ollut.

Sarkisian on tätä ennen toiminut presidenttinä vuodesta 2008. Lain mukaan hän ei enää voinut jatkaa tehtävässä. Sen sijaan perustuslakia muutettiin hiljattain siten, että valtaa siirtyi parlamentille, ja presidentin rooli jäi lähinnä seremonialliseksi.

Mielenosoittajat arvostelevat Sarkisiania Armenian huonosta taloustilanteesta, korruptiosta ja mahtavien oligarkkien vaikutusvallasta.

