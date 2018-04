Armenian protestijohtaja nousemassa pääministeriksi

Armenian oppositiojohtaja Nikol Pashinian näytti sunnuntaina olevan nousemassa maan uudeksi pääministeriksi. Maan parlamentin on määrä äänestää uudesta pääministeristä tiistaina, eikä Pashinianille ollut ilmoittautunut yhtään vastaehdokasta.

Pashinian kutsui koolle ja johti mielenosoituksia, jotka johtivat lopulta vasta pääministeriksi valitun entisen presidentin Serzh Sarkisianin eroon.

Sunnuntaihin asti hallitseva tasavaltalaispuolue vastusti Pashinianin valtapyrkimyksiä. Nyt Pashinian kertoi tasavaltalaisia edustavan parlamentin varapuhemiehen kertoneen hänelle, ettei puolue asetu hänen tielleen.

Tasavaltalaisilla on niukka enemmistö 105-paikkaisessa parlamentissa. Puolue on kertonut ilmoittavansa pääministerinäkemyksistään virallisesti maanantaina.

Myös armenialaiset politiikantutkijat uskovat Pashinianin saavan riittävästi tasavaltalaisten ääniä noustakseen pääministeriksi.

Pashinianin puolelle on ilmoittautunut vajaat puolet parlamentista, kun maan toiseksi suurin puolue Vauras Armenia ja pienempi Armenian vallankumouksellinen liitto ilmoittivat päiviä kestäneiden neuvotteluiden päätteeksi tukevansa Pashiniania.

Pashinian näytti sunnuntaina voimiaan marssittaessaan kymmeniätuhansia kannattajiaan pääkaupunki Jerevanin kaduille tukimielenosoitukseen. Mielenosoittajat heiluttivat Armenian lippuja, lauloivat ja tukkivat risteyksiä.

Ex-presidentti taipui mielenosoittajien tahtoon

Vain muutaman päivän pääministerinä toiminut Sarkisian taipui viikko sitten eroon toista viikkoa jatkuneiden mielenosoitusten päätteeksi. Oppositio syytti häntä korruptiosta ja valtaan takertumisesta.

Entinen presidentti Sarkisian siirtyi vasten aiempia lupauksiaan pääministeriksi, kun perustuslakimuutos siirsi valtaa parlamentille ja teki presidentin tehtävästä lähinnä seremoniallisen.

STT

