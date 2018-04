Armeniassa taas suurmielenosoitus – oppositiojohtaja marssittaa kansan kadulle pääministeripyrkimystensä tueksi

Armeniassa oppositiojohtaja Nikol Pashinian on kutsunut kannattajansa koolle täksi illaksi suurmielenosoitukseen tukemaan pyrkimystään pääministeriksi.

Parlamentin on määrä äänestää uudesta pääministeristä ylihuomenna. Pashinianin takana on vajaa puolet parlamentista, kun maan toiseksi suurin puolue Vauras Armenia ja pienempi Armenian vallankumouksellinen liitto ilmoittivat päiviä kestäneiden neuvotteluiden päätteeksi tukevansa häntä.

Hallitseva republikaanipuolue on kuitenkin vastustanut Pashiniania. Republikaaneilla on niukka enemmistö 105-paikkaisessa parlamentissa.

Republikaanipuolue on kertonut ilmoittavansa ehdokkaastaan huomenna. Puoluetta edustava parlamentin varapuhemies Eduard Sharmazanov on kertonut olevansa henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Pashinian ei ole soveltuva pääministeriksi.

Pääministeriksi jo valittu entinen presidentti Serzh Sarkisian jätti tehtävänsä alkuviikosta toista viikkoa jatkuneiden mielenosoitusten päätteeksi.

STT

Kuvat: