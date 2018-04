Arsenal etsii tuhlaajapoikaa – Wengerin seuraajalta odotetaan rohkeita pelaajakauppoja

Arsenalia 22 vuotta komentaneen Arsene Wengerin eroilmoitus perjantaina käynnisti välittömästi spekulaatiot seuraajasta. Vedonlyöjien kolme suosikkia ovat Arsenalin entinen kapteeni Patrick Vieira, Celticin valmentaja Brendan Rodgers ja Saksan maajoukkueen valmentaja Joachim Löw.

Arsenalin hallituksen jäsen Ivan Gazidis paljasti, että seurajohto hakee Wengerin työlle jatkajaa eikä uutta suuntaa.

– On tärkeää, että jatkamme samoilla jalkapallon arvoilla, jotka Arsene on seuraan tuonut, Gazidis kertoi.

– Haluamme tarjota seuran faneille jatkuvuutta eli hyökkäävää ja mielenkiintoista jalkapalloa, jota on mukava katsoa. Pelin pitää viihdyttää ihmisiä.

Seurajohto puntaroi huolella fanien reaktiot, sillä Emirates-stadionilla pelataan Valioliigan kalleinta jalkapalloa. Kausikortin hinta on korkeampi kuin missään.

Tyytymättömyys Wengeriin näkyi tyhjinä istumapaikkoina viime kaudella ja uudestaan helmikuussa. Fanit vihastuivat lopputalvesta, kun Arsenal hävisi liigacupin loppuottelun Manchester Citylle 0-3.

Punta pakenee Lontoosta

Hallituksen ja yhdysvaltalaisen pääomistajan Stan Kroenken päänvaivaa lisää se, että heidän on vaikea löytää päävalmentajaksi yhtä maineikasta valmentajaa kuin pahimmilla kilpailijoilla.

Valintaa verrataan ensimmäiseksi Manchester Cityn Pep Guardiolaan, Manchester Unitedin Jose Mourinhoon, Liverpoolin Jürgen Kloppiin ja Chelsean Antonio Conteen.

Arsenal on arvoitu maailman kuudenneksi rikkaimmaksi jalkapalloseuraksi. Wenger ei kuitenkaan halunnut rellestää siirtomarkkinoilla seuran kaikkea talousmahtia tuhlaten.

Uusi valmentaja joutunee kosiskelemaan faneja aiempaa rohkeammilla pelaajakaupoilla.

STT

