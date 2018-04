Arsene Wenger luovuttaa – ”Olin onnekas saadessani palvella Arsenalia näin pitkään”

Valioliigassa pelaavan Arsenalin pitkäaikainen päävalmentaja Arsene Wenger luopuu tehtävästään kuluvan kauden jälkeen. Wenger ilmoitti päätöksensä perjantaina seuran nettisivuilla.

– Huolellisen harkinnan ja seurajohdon kanssa käymieni keskustelujen jälkeen katson, että minun on aika väistyä tämän kauden jälkeen, Wenger ilmoitti.

– Olen kiitollinen siitä, että minulla on ollut onni palvella seuraa näin pitkään.

Wenger, 68, on valmentanut Arsenalia vuodesta 1996, ja hän on johtanut seuran Valioliigan mestaruuteen vuosina 1998, 2002 ja 2004. Viime vuosina seuran fanit ovat arvostelleet häntä ankarasti seuran menestymättömyyden takia.

Wenger vakuutti, että hänen sydämensä sykkii seuralle myös jatkossa.

– Haluan kiittää henkilökuntaa, pelaajia, johtoa ja faneja siitä, että olette tehneet Arsenalista niin erityisen. Pitäkää jatkossakin huolta seuran arvoista, Wenger jatkoi hyvästejään.

– Toivotan seuralle rakkautta ja tukea myös jatkossa.

https://www.arsenal.com/news/merci-arsene

STT

Kuvat: