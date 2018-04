AS Roma iski kolmen maalin jättiyllätyksen – Barcelona pullahti Mestarien liigasta

AS Roma otti Mestarien liigan puolivälierien toisessa osassa Barcelonaa vastaan voiton, jota muistellaan vuosien ja jopa vuosikymmenten päästä. Espanjalainen mahtiseura lähti ottelun 4-1-johtoasemassa, mutta AS Roma iski kotikentällään 3-0-voiton ja jatkopaikan vierasmaalisäännön perusteella.

Toisessa puolivälierässä Manchester City lähti ajamaan Liverpoolia takaa kolmen maalin takaa-ajoasemasta, mutta sillä riitti puhtia vain 45 minuutiksi. Liverpoolin Mohamed Salah ja Roberto Firmino järjestivät maaleillaan 2-1-vierasvoiton, ja Liverpool otti välieräpaikan yhteistuloksella 5-1.

AS Roman sankareita olivat Edin Dzeko, Daniele De Rossi ja Kostas Manolas. Dzeko teki ratkaisevan vierasmaalin otteluparin ensimmäisessä osassa ja käynnisti tiistaina takaa-ajon kuudennen peliminuutin osumallaan.

De Rossi teki 2-0-osuman pilkulta, ja Manolas ohjasi 3-0-maalin 82. minuutilla.

Maalin hylkäys vei Cityn puhdin

Myös Manchester City aloitti takaa-ajon nopeasti. Gabriel Jesus teki isännille maalin jo toisella peliminuutilla, ja City jatkoi myllytystä koko ensimmäisen puoliajan. Liverpool kykeni ensimmäisellä jaksolla vain kahteen hyökkäykseen.

Kotijoukkueen puhti loppui kuitenkin 42. minuutilla Leroy Sanen tekemään, mutta ällistyttävästi paitsiona hylättyyn maaliin. Cityn valmentaja Pep Guardiola protestoi hylkäystä niin, että joutui seuraamaan toisen puoliajan katsomosta.

City oli toisella jaksolla hengetön, vaikka se jatkoi pelin hallintaa. Egyptiläinen Salah pääsi tekemään 56. minuutilla tasoituksen, kun Leroy Mane sai Cityn puolustuksen sekaisin nopealla ryntäyksellään.

Firmino käänsi kamppailun Liverpoolin voitoksi 77. minuutilla saatuaan hyökkäyspäässä pallon lahjaksi Cityn topparilta Nicolas Otamendilta.

Tappio oli Valioliigaa hallitsevalle Citylle kolmas peräkkäinen

STT