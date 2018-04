Australia sijoittaa satoja miljoonia Ison valliriutan suojeluun

Australian hallitus kohdentaa 500 miljoonaa Australian dollaria eli noin 312 miljoonaa euroa Ison valliriutan suojeluun, uutisoivat australialaisviestimet.

Varat käytetään riutta-alueen vedenlaadun parantamiseen, tuhoutuneen korallin korjaamiseen sekä piikkikruunun eli korallia vahingoittavan meritähden torjuntaan, kertoo Australian yleisradio ABC. Osa summasta menee kuumuutta ja valoa aiempaa paremmin kestävän korallin kehittämiseen.

Kyseessä on ympäristöministeri Josh Frydenbergin mukaan suurin yksittäinen riutan suojeluun kohdennettu rahasumma Australian historiassa.

Iso valliriutta on noin 2 300 kilometrin pituinen riuttojen ketju Australian pohjois- ja itärannikolla. Se on listattu Unescon maailmanperintökohteeksi.

Iso valliriutta on kärsinyt suuria tuhoja ilmaston lämpenemisen seurauksena. Hiljattain Nature-lehdessä julkaistun artikkelin mukaan jopa 30 prosenttia riutan koralleista kuoli vuoden 2016 helleaallossa.

Riuttatuhojen vaikutukset voivat tuntua maailmanlaajuisesti, koska riutat ovat keskeiset kalojen lisääntymiselle.

Korallit uusiutuvat, mutta hitaasti. Nopeimmin kasvavat lajit palautuvat 10-15 vuoden sisällä.

http://www.abc.net.au/news/2018-04-29/government-to-announce-500m-package-for-barrier-reef/9708230

STT

