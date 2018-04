Auto ajoi väkijoukkoon Saksan Münsterissä – useita kuollut, epäilty tappoi itsensä

Saksassa auto on ajanut väkijoukkoon maan länsiosassa Münsterin vanhassakaupungissa. Useita on kuollut ja loukkaantunut, kertoo poliisi uutistoimisto AFP:n mukaan. Epäilty tekijä on surmannut itsensä, kertoo poliisi.

Rheinische Post -lehden mukaan kuolleita olisi kolme ja loukkaantuneita kolmekymmentä. Tietoja ei ole vahvistettu.

Bild-lehden mukaan ainakin kuudella ihmisellä olisi hengenvaarallisia vammoja.

Spiegel-lehden mukaan viranomaiset otaksuvat, että kyseessä olisi ”hyökkäys”, mutta virallista vahvistusta tälle ei ole.

– Tapahtuma on sen kaltainen, että hyökkäyksen mahdollisuutta ei voi sulkea pois, sanoi turvallisuuslähde uutistoimisto Reutersille.

Eri lähteiden mukaan päälleajossa olisi käytetty pakettiautoa tai kuorma-autoa.

Münsterin kaupunki sijaitsee läntisessä Saksassa, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa.

Poliisi on sulkenut osan Münsterin vanhastakaupungista. Spiegel-lehden mukaan Kiepenkerl-nimisessä ravintolassa on meneillään laaja poliisitutkinta. Sekä turistien että paikallisten suosima ravintola sijaitsee Münsterin historiallisen kaupungin keskellä.

STT

