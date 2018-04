Avovene syöksyi kivikkoon Portugalissa – mukana kahdeksan suomalaista

Portugalissa kahdeksan suomalaista on ollut mukana turistiveneonnettomuudessa, kertoo Portugal News Online. Portugal News Onlinen mukaan avovene syöksyi kivikkoon ja kääntyi ympäri. Median mukaan veneessä oli yhteensä kymmenen henkilöä, joista kaksi oli portugalilaisia miehistön jäseniä.

Loukkaantuneet on viety Cascaisin sairaalaan.

The Sun -lehden mukaan loukkaantuneet ovat saaneet ruhjeita ja osalla on hypotermian oireita. Lehden mukaan vene oli Zodiac-tyyppinen puolijäykkä kumivene.

Ulkoministeriöstä sanotaan STT:lle, että ministeriöllä on onnettomuus tiedossa. Ulkoministeriö ei voi kuitenkaan kertoa tai vahvistaa tapauksen yksityiskohtia tai mukana olleiden suomalaisten lukumäärää.

Onnettomuudesta Suomessa kertoi ensin Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat.

STT