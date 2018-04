Azerbaidzhan-lobbari Jaakko Laakso toimi myös tarkkailijana maan presidentinvaaleissa

Vasemmistoliiton entinen kansanedustaja Jaakko Laakso on toiminut Azerbaidzhanissa myös vaalitarkkailijana. Hänen on aiemmin todettu rikkoneen sääntöjä toimiessaan Azerbaidzhanin lobbarina Euroopan neuvostossa.

Laakso oli omien sanojensa mukaan tarkkailijana maassa viimeksi kaksi viikkoa sitten presidentinvaaleissa. Hän kertoo edustaneensa Gisdi-nimistä bulgarialaista järjestöä, joka on harjoittanut vaalitarkkailua maassa vuodesta 2003.

Järjestön päätelmät vaalien avoimuudesta eroavat räikeästi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin havainnoista.

– Vaalit järjestettiin kansainvälisten standardien mukaan, tulos edustaa Azerbaidzhanin kansan tahtoa, vaalien demokraattisuutta suitsuttavassa raportissa muun muassa todetaan.

Etyjin mukaan vaaleissa tapahtui räikeitä rikkomuksia, todellista kilpailua ei ollut, ääniä väärennettiin ja vaalit kärsivät läpinäkyvyyden puutteesta. Azerbaidzhan arvosteli Etyjin raporttia puolueellisuudesta ja kielsi väärinkäytökset.

Laakson mukaan kyse on idän ja lännen välisestä poliittisesta valtakamppailusta.

– Tuntuu tietenkin oudolta, että johtopäätöksiä esimerkiksi vaalien rehellisyydestä on tehty usein jo ennen vaalikamppailua.

STT kysyi järjestöltä muun muassa, mistä se saa rahoituksensa ja miten järjestö suhtautuu Laakson toimeksiantoihin tarkkailtavan maan poliitikoilta. Järjestö ei vastannut kommenttipyyntöihin.

Laakso: En tunne järjestön taustoja

Laakso kertoo, että ei tiedä järjestön taustoja ja on toiminut ainoastaan tarkkailijana vaaliasemilla. Hänen mukaansa aiemmilla konsulttitoimeksiannoilla ei ole merkitystä vaalitarkkailussa.

– En tunne sitä ollenkaan, muut ovat kirjoittaneet raportin. Seurasin vain, mitä vaaliasemalla tapahtuu. Eurooppalaiset standardit ovat vahvistuneet maassa vuosikymmenten aikana.

Viime sunnuntaina julkaistun raportin mukaan öljyvaltio on pyrkinyt vaikuttamaan Euroopan neuvoston edustajiin sääntöjen vastaisesti nykyisten ja entisten jäsenien kautta. Neuvoston kunniajäsenenä toiminut Laakso on tutkimusryhmän raportin mukaan yksi sääntöjä rikkoneista.

STT