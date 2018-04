Bayern München lyttäsi Müllerin hattutempulla Bayer Leverkusenin

Bayern Münchenin ahne viimeistelijä Thomas Müller hurjistui kolmen maalin suoritukseen Saksan cupin välierässä Bayer Leverkusenia vastaan tiistaina. Bayern München otti finaalipaikan lukemin 6-2 Müllerin, Javi Martinezin, Robert Lewandowskin ja Thiago Alcantaran maaleilla.

– Pelasimme hyvin yhteen ja olimme tehokkaita, Müller tiivisti joukkueen mestarillisen hyökkäysnäytöksen uutistoimisto AFP:lle.

– Saimme komean voiton, jonka ansaitsimme palkkioksi hyvästä suorituksesta.

Bundesliigan kuudennen perättäisen mestaruuden jo varmistanut Bayern München kohtaa cupin loppuottelussa joko Schalken tai Eintracht Frankfurtin 19. toukokuuta Berliinissä. Joukkue pelaa myös Mestarien liigan välierissä, joten sillä on vielä mahdollisuudet harvinaiseen kolmoismestaruuteen.

Tavoitteena harvinainen tripla

Yhden kauden aikana yksi joukkue on saavuttanut Mestarien liigan (tai sen edeltäjän Euroopan cupin), kotimaisen liigamestaruuden ja arvostetuimman cupin voitot vain kahdeksan kertaa.

Bayern München ylsi suoritukseen kaudella 2012-2013. Barcelona on saavuttanut triplan ainoana seurana kahdesti kausilla 2014-2015 ja 2008-2009.

– Haluamme tietenkin lisämenestystä. Pelaajista tuntuu, että tällä kaudella se olisi taas mahdollista, Müller vahvisti.

Mestarien liigan välierissä Bayern München kohtaa mestaruutta puolustavan Real Madridin. Otteluparin ensimmäinen osa pelataan Bayernin kotikentällä 25. huhtikuuta ja toinen osa Madridissa 1. toukokuuta.

– Jos pelaamme kuten tänään, jopa Real Madrid on hankaluuksissa, Bayern Münchenin maalivahti Sven Ulreich ennakoi jatko-ohjelmaa.

Mestarien liigan, liigavoiton ja cupin tripla on onnistunut kahdeksan kertaa

Mestarien liigan tai sen edeltäjän Euroopan cupin, liigavoiton ja maan arvostetuimman cupin tripla on onnistunut saman kauden aikana yhdeltä joukkueelta vain kahdeksan kertaa.

Euroopan triplamestarit:

1966-67: Celtic

1971-72: Ajax

1987-88: PSV Eindhoven

1998-99: Manchester United

2008-09: Barcelona

2009-10: Milanon Inter

2012-13: Bayern München

2014-15: Barcelona

STT

Kuvat: