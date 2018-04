Cambridgen herttuatar Catherine on hakeutunut sairaalaan synnyttämään, kertoo BBC. Herttuattaren ja prinssi Williamin lapsen on määrä syntyä St Mary’s -sairaalassa Lontoon Paddingtonissa.

Parin kolmas lapsi on kruununperimysjärjestyksessä viides ja kuningatar Elisabetin kuudes lapsenlapsenlapsi.

http://www.bbc.com/news/uk-43862360

STT

