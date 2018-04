Berliinissä kuusi pidätettiin kaavaillusta iskusta juoksutapahtumaan

Saksan poliisi on estänyt Berliinin puolimaratonille suunnitellun puukkoiskun tänään, kirjoittaa Die Welt -lehti. Kuusi 18-21-vuotiasta epäiltyä on otettu kiinni mahdollisesta osallisuudesta väkivaltaisen iskun suunnitteluun, kertoi uutistoimisto AFP.

Die Weltin mukaan pääepäillyn kerrotaan kaavailleen hyökkäystä puolimaratonin osallistujia ja katsojia vastaan.

Juoksutapahtumaan osallistui 36 000 juoksijaa ja runsaasti yleisöä.

Eilen väkijoukkoon ajaneen motiivia selvitetään yhä, ei viitteitä islamista

Eilen Saksan Münsterissä väkijoukkoon ajaneella miehellä ei ollut tiettävästi islamiin liittyvää motiivia teolleen. Poliisin mukaan mikään ei viittaa siihen, että kyse olisi ollut islamistisesta iskusta. Teon syytä ei ole kuitenkaan saatu vielä selville.

Nordrhein-Westfalenin osavaltion sisäministeri Herbert Reul korostaa, että 48-vuotiaan tekijän uskotaan olleen Saksan kansalainen, eikä hän ollut pakolainen tai turvapaikanhakija, kuten on väitetty. Mediatietojen mukaan kuljettajalla oli ollut mielenterveysongelmia.

Kaksi keskustan ravintolassa työskennellyttä tarjoilijaa kuoli ja ainakin kaksikymmentä ihmistä loukkaantui, kun mies ajoi pakettiautolla ravintoloiden terasseilla istuneita ihmisiä päin lauantaina iltapäivällä. Lopuksi tekijä ampui itsensä.

Joidenkin loukkaantuneiden vammat ovat hengenvaarallisia. Hollannin ulkoministeriön mukaan kaksi loukkaantuneista on hollantilaisia, joista toinen on kriittisessä tilassa.

Suomen ulkoministeriö odottaa vielä Saksan viranomaisilta tietoja uhrien kansallisuuksista. Toistaiseksi ei ole varmaa tietoa siitä, onko joukossa suomalaisia.

Liittokansleri Angela Merkel on vakuuttanut, että viranomaiset tekevät kaikkensa tapauksen selvittämiseksi ja uhrien auttamiseksi. Muun muassa presidentit Vladimir Putin ja Emmanuel Macron ovat lähettäneet surunvalittelunsa asian johdosta.

STT

