Betoniyrityksiin kohdistuva lakko voi pysäyttää työmaita – työnantaja varoittaa jopa kolmen kuukauden viivästyksistä

Rakennusliitto on antanut lakkovaroituksen vauhdittaakseen työehtosopimusneuvotteluja. Kahden viikon päästä alkavat työnseisaukset koskisivat seitsemää betonialan yritystä.

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi sanoo, että lakon syynä on työnantajapuolen neuvotteluhaluttomuus.

Työnantajapuolta edustava Rakennusteollisuus RT paheksuu lakkovaroitusta ja sanoo sen aiheuttavan erityisen suurta vahinkoa koko rakennusalalle ja taloudelle. Rakennusteollisuuden työmarkkinajohtajan Tapio Karin mukaan vaaditut palkankorotukset nostaisivat rakentamisen palkkoja kahden vuoden sopimuskaudella yhteensä 5,7 prosenttia, kun yleinen linja on ollut 3,2 prosenttia.

Jos sopua ei synny ajoissa, alkaisi lakko 19. huhtikuuta. Kohteina ovat Betonimestarit, Betset, Parma, Rajaville, Parmarail, Rudus, Ruskon Betoni sekä niiden tytäryhtiöt, joissa sovelletaan alan työehtosopimusta. Seuraavat lakkopäivät olisivat 20., 23. ja 24. Lakko jatkuisi vapun jälkeen 3. toukokuuta. Lakko alkaisi kunakin päivänä puoliltaöin ja kestäisi koko vuorokauden.

Betoniyrityksiin kohdistuva lakko aiheuttaisi häiriöitä rakentamisen koko ketjuun ja saattaisi pysäyttää työmaita, Kari sanoo tiedotteessa.

– Rakentaminen sekä valmisbetonin ja betonielementtien toimitukset ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa, ja normaalisti ne etenevät ennalta suunnitellussa, loogisessa järjestyksessä. Irralliset lakkopäivät rikkovat aikataulun kokonaan.

Karin mukaan monet rakenteilla olevat asuntokohteet ovat runkovaiheessa, johon betonin saannin vaikeus vaikuttaa heti. Pahimmillaan lakko voi lykätä kohteen valmistumista jopa kolmella kuukaudella, Kari varoittelee.

Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto ovat neuvotelleet kahdeksan työehtosopimuksen uusimisesta lähes kolmen kuukauden ajan. Sopimukset päättyivät helmikuun lopulla, ja alalla alkoi ylityökielto maaliskuun alussa.

