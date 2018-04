Jääkiekon NHL:ssä pudotuspelien ensimmäisellä kierrokselle Boston on voittanut Toronton maalein 5-1. Bostonin maalia vahtinut Tuukka Rask torjui 26 kertaa. Boston johtaa otteluvoitoissa 1-0.

NHL:n pudotuspelien 1. kierroksella pelataan tänä yönä viiden ottelun kierros. Tampa Bay on kukistanut New Jerseyn 5-2. Columbus on puolestaan voittanut Washingtonin 4-3.

STT

Kuvat: