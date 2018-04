Bottaksen hyökkäys jäi aavistuksen vajaaksi – Vettel lipsutteli Ferrarin ensimmäisenä ruutulipulle Bahrainissa, Räikkönen keskeytti

Formula 1:n MM-sarjaa johtava Sebastian Vettel kesti nipin napin Valtteri Bottaksen hyökkäykset Bahrainin gp:n viimeisellä kierroksella. Bottas pääsi Vettelin Ferrarin takasiiven alle, muttei edelle ja saksalainen otti kauden toisesta kilpailusta kauden toisen voiton.

Yhdeksännestä ruudusta vauhdilla noussut Lewis Hamilton sijoittui kolmanneksi.

Kimi Räikkösen kilpailu päättyi keskeytykseen ja Ferrarin mekaanikko loukkaantui, kun Räikkönen lähetettiin ennen aikojaan renkaidenvaihdosta radalle Bahrainin gp:ssä. Yksi mekaanikoista oli vasemman takarenkaan etupuolella, kun auto lähti liikkeelle.

Ferrari kertoi twitterissä, että mekaanikon jalasta murtuivat sääri- ja pohjeluut.

– En tiedä, mitä siinä kävi. En nähnyt, mutta tunsin, että johonkin osui, Räikkönen kertoi C More Maxilla.

Räikköselle annettiin tilanteessa lupa palata radalle.

– Minulle näytettiin vihreää valoa ja silloin mennään, Räikkönen kertoi.

Räikkönen oli aika-ajossa toinen, mutta hän menetti lähtösuoralla sijan Valtteri Bottakselle. Räikkönen ajoi kilpailussa kolmantena toiseen renkaidenvaihtoon saakka.

– Ei jäänyt kauhean hyvä maku, kun en päässyt maaliin, mutta oli viikonlopussa hyvääkin, Räikkönen tiivisti kisaviikon.

Vettel johtaa kahden kilpailun jälkeen MM-sarjaa 50 pisteellä. Hamilton on 33 pisteellään toisena ennen Mercedes-tallitoveriaan Bottasta, jolla on kahdeksannesta ja toisesta sijasta 22 MM-pistettä.

Kolmanneksi Melbournen sarja-avauksessa sijoittunut Räikkönen on MM-pisteissä Fernando Alonson jälkeen viidentenä 15 pisteellään.

Ferrarin riski oli kostautua

Kilpailun voittanut Vettel oli kilpailun jälkeen hieman sekavissa tunnelmissa. Hän oli iloinen ja helpottunut, kun onnistui pitämään Bottaksen takanaan, mutta varikko-onnettomuus painoi mieltä.

– Tästä tuli hieman sekava päivä. Minä voitin, mutta Kimille kävi huonommin, ja yksi Ferrarin työntekijä joutui sairaalahoitoon, Vettel totesi C More Maxilla.

C More Maxin tietojen mukaan mekaanikko olisi saanut yliajosta avomurtuman jalkaansa.

Varikkosekoilu muutti Vettelin taktiikan. Myös hänen oli tarkoitus tulla vielä renkaidenvaihtoon, mutta hän jatkoi toisella rengassarjalla maaliin asti.

– Kymmenen kierrosta ennen loppua tuntui, ettei onnistu, vaikka miten säästelen renkaita. Lopussa ei ollut mitään hävittävää, yritin vain pitää renkaista huolta ja kestää maaliin asti. Taktiikka toimi, mutta vain nipin napin, Vettel kertoi.

– Onneksi Valtterilta loppuivat kierrokset kesken.

Vettel pelastui kymmenyksillä

Bottas tunnusti, että 0,7 sekunnin tappio harmitti.

– Näin punaista, siinä Vettelin Ferrarin perässä, Bottas naurahti David Coulthardin podium-haastattelussa.

– Tiesin, että saan mahdollisuuden voittoon, kun alla oli kovemmat renkaat kuin Vettelillä. Sain hänet kiinni, mutta ihan ei riittänyt.

Hamiltonilla oli pulmia radion kanssa, eikä hän tiennyt, miten olisi pitänyt taktikoida kilpailun aikana.

– Olen tyytyväinen, kun onnistuin nousemaan yhdeksänneltä sijalta kolmanneksi. Ajaminen oli kuitenkin hankalaa. En saanut tietoa, miten paljon olisin voinut rasittaa renkaita ja ajaa kärkeä kiinni, Hamilton kertoi.

STT

