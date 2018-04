Brasilian ex-presidentti Lula aloitti vankeustuomionsa kärsimisen

Brasilian entinen presidentti Luiz Ignacio Lula da Silva on saapunut vankilaan, jossa hänen on määrä aloittaa 12 vuoden vankeusrangaistuksen kärsiminen.

Korruptiosta tuomittu Lula taisteli pitkään tuomiotaan vastaan. Ensin hän valitti tuomiosta ja yritti saada sen täytäntöönpanolle lykkäystä. Korkein oikeus eväsi lykkäyksen ja määräsi hänet antautumaan poliisille vuorokauden kuluessa, mutta hän linnoittautui kotikaupungissaan metallityöntekijöiden liiton rakennukseen kannattajiensa ympäröimänä eikä antautunut määräaikaan mennessä.

Lauantaina Lula piti kannattajilleen puheen, jossa hän vakuutti syyttömyyttään mutta lupasi silti antautua. Kun hän yritti tehdä niin, hänen kannattajansa estivät häntä poistumasta rakennuksesta tukkimalla tien ja piirittämällä hänen autonsa. Lopulta ex-presidentti tunkeutui henkivartijoiden ympäröimänä väkijoukon läpi jalan poliisin luo.

Lula neuvotteli viivyttelynsä aikana asianajajiensa välityksellä antautumisensa ehdoista. Brasilian täpötäysissä vankiloissa olot ovat yleisesti ottaen kurjat, ja väkivalta on yleistä. Lulaa odotti Curtiban vankilassa kuitenkin yksityisselli, jossa hänellä on oma vessa ja lämmin suihku.

Syksyn vaalien asetelmat uusiksi

Uudelleen valtaan pyrkivä Lula on ollut ennakkosuosikki syksyllä järjestettävissä presidentinvaaleissa. Jos hän olisi voittanut vaalit, hän olisi saanut syytesuojan. Korkein oikeus eväsi tuomion täytäntöönpanon lykkäyksen siinä pelossa, että Lulasta tulisi uudelleen presidentti, ja hän välttyisi tuomiolta kokonaan.

Vankeustuomion alkaminen merkitsee käytännössä sitä, että Lulan on lähes varmasti mahdotonta olla ehdolla syksyn vaaleissa. Hän onkin kutsunut tuomiotaan salaliitoksi, jonka tavoite oli estää häntä voittamasta vaaleja.

Lulan pois jäämisen vaikutusta vaalien asetelmiin on vielä mahdotonta arvioida. Hänen kannatuslukunsa olivat huimasti suuremmat kuin yhdelläkään toisella ehdokkaalla.

Ilotulituksia ja kyyneliä

Lulan vastustajat eri puolilla maata juhlivat hänen vankeuttaan ilotulituksin. Vuosina 2003-2010 Brasiliaa hallinnutta Lulaa pidetään oikeistopiireissä maan poliittista eliittiä riivaavan korruption perikuvana.

Vasemmistolaiset taas muistavat Lulan hallinnon aikana, jolloin kymmenet miljoonat ihmiset pääsivät pois äärimmäisestä köyhyydestä. Hän oli Brasilian historiassa poikkeuksellisella tavalla tavallisen kansan presidentti. Moni itki avoimesti hänen antautumistaan.

Lula sai vankeustuomionsa lahjuksen ottamisesta. Rakennusalan yritys oli lahjoittanut hänelle luksusasunnon meren rannalta saadakseen valtiolta rakennusurakoita.

STT

