Brasilian ex-presidentti Lulasta pidätysmääräys

Brasilialainen tuomioistuin on antanut pidätysmääräyksen maan entisestä presidentistä Luiz Inacio Lula da Silvasta, joka pyrkii parhaillaan uudelleen maan johtoon. Lulalla on 24 tuntia aikaa antautua viranomaisille vapaaehtoisesti ja aloittaa tuomionsa kärsiminen.

Lula on tuomittu 12 vuodeksi vankilaan korruptiosta.

Pidätysmääräys annettiin pian sen jälkeen, kun korkein oikeus oli hylännyt entisen presidentin vetoomuksen vankeusrangaistuksen lykkäämisestä.

Lula on ennakkosuosikki lokakuun presidentinvaaleissa. Jos hän pääsisi uudelleen valtaan, hän saisi syytesuojan.

Entinen presidentti on valittanut tuomiostaan, ja hän oli anonut lykkäystä valitusprosessin ajaksi. Korkein oikeus pelkäsi kuitenkin lykkäyksen voivan saada aikaan sen, ettei tuomiota koskaan pantaisi täytäntöön.

Tuomio jakaa mielipiteitä Brasiliassa. Vuosina 2003-2010 Brasiliaa hallinnutta Lulaa pidetään oikeistopiireissä maan poliittista eliittiä riivaavan korruption perikuvana. Vasemmistolaiset taas muistavat Lulan hallinnon aikana, jolloin kymmenet miljoonat ihmiset pääsivät pois äärimmäisestä köyhyydestä.

Lula sai vankeustuomionsa lahjuksen ottamisesta. Rakennusalan yritys oli lahjoittanut hänelle asunnon meren rannalta saadakseen valtiolta rakennusurakoita.

