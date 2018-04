Britannia on tärkeä kumppani

Britannian irtautuminen Euroopan unionista on prosessi, joka aiheuttaa kipuja kummallekin osapuolelle. Ennen kaikkea Britannian ero maalaa taloudellisia uhkakuvia, kun sisämarkkinat väistämättä muuttuvat.

Brexit aiheuttaa enemmän menetyksiä Britannialle, mutta ongelmia on luvassa myös EU:lle. Neuvottelut ovat hyvässä vauhdissa, ja niissä toivottavasti löydetään mahdollisimman luontevat tavat jatkaa yhdessä.

Taloudellisen yhteistyön ja ihmisten vapaan liikkumisen lisäksi Britannian lähtö on iso menetys myös Euroopan puolustusyhteistyölle. Britannian asevoimat ovat kuitenkin Euroopan suurimpia, ja Britannia on ollut vahvasti mukana EU:n puolustushankkeissa.

Puolustustilanne näyttää kuitenkin hyvältä, sillä kaikki osapuolet korostavat puolustusyhteistyön jatkamisen tarpeellisuutta. Myös Naton jäsenyys antaa Britannialle hyvän roolin olla tiiviisti mukana Euroopan puolustuksessa.

Tässä eroprosessissa yksi lopputulos olisi voinut olla se, että Britannia keskittyy puolustusyhteistyössä entistä voimakkaammin Yhdysvaltoihin ja ottaa etäisyyttä EU-maihin. Nyt näyttää siltä, että näin ei olisi tapahtumassa.

Britannian Suomen suurlähettiläs Tom Dodd uskoo, että puolustusyhteistyö myös Suomen kanssa jatkuu (SSS 13.4.). Hän arvioi, että Britannia tulee tekemään yhä enemmän yhteistyötä kahdenvälisesti Suomen asevoimien kanssa ja toiminta tulee vielä lisääntymään lähivuosien aikana.

Suomi on jo sopinut uudesta yhteistyöstä ja liittynyt Britannian johtamiin nopean toiminnan Jef-joukkoihin. Toiminnan on tarkoitus alkaa kesäkuussa, ja mukaan ovat tulossa myös Ruotsi, Norja, Tanska, Baltian maat ja Hollanti.

Hyvät kumppanit ovat tärkeitä pienelle liittoutumattomalle maalle. Yhteistyö sotilaallisesti vahvan Britannian kanssa on side, joka vahvistaa Suomen puolustuskykyä ilman sotilaallista liittoutumattomuutta.

Erilaisia kumppanuuksia ja puolustusyhteistyön malleja on odotettavissa lisää EU:ssa. Yhteistyön tarvetta ovat lisänneet Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin puheet. Uhkakuvana on nähty, että Yhdysvallat vähentää rooliaan Natossa ja Euroopan puolustuksessa.