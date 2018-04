Britannia sai uuden sisäministerin

Britannian uudeksi sisäministeriksi on nimitetty Sajid Javid. Hän on tätä nykyä toiminut muun muassa paikallishallinnosta vastaavana ministerinä, kertoo BBC.

Javid on BBC:n mukaan entinen investointipankkiiri. Hän on pakistanilaisen linja-autonkuljettajan poika. Perhe muutti Britanniaan 1960-luvulla.

Sisäministerin paikka vapautui, kun Amber Rudd erosi tehtävästä ympärillään velloneen skandaalin vuoksi.K yseessä oli epäselvyys siitä, tiesikö Rudd tavoitteista poistaa maasta suuria määriä Britanniassa olevia ihmisiä.

Isku Maylle paikallisvaalien alla

Ruddin maahanmuuttopolitiikkaa kritisoineiden mukaan lukumäärätavoitteet johtivat muun muassa Britanniassa vuosikausia asuneiden Karibian maista kotoisin olevien ihmisten eläkkeiden, sosiaaliturvan ja terveydenhoidon epäämiseen sekä karkotuksilla uhkailuun. Karibialta Britanniaan muuttaneet olivat saapuneet maahan laillisesti.

Ruddin eroa vaati muiden muassa Lontoon pormestari Sadiq Khan.

Ruddin eroa pidetään raskaana iskuna pääministeri Theresa Maylle juuri ennen paikallisvaaleja, jotka järjestetään Britanniassa torstaina. Mayn konservatiiveille on povattu vaikeita vaaleja muun muassa pääkaupunki Lontoon alueella.

May osoitti Ruddille tukeaan maahanmuuttoskandaalin jyllätessä.

Oppositiossa istuva työväenpuolue on syyttänyt Mayta Ruddin käyttämisestä ”ihmiskilpenä”.

– Tämä oli väistämätöntä, yllättävää on vain se, että tämä tapahtui vasta nyt, Labour-puolueen varjohallituksen sisäpolitiikkavastaava Diane Abbott kommentoi Ruddin eroa.

– Kriisin arkkitehdin Theresa Mayn pitäisi nyt antaa täysi ja rehellinen lausunto siitä, miten tällainen anteeksiantamaton tilanne syntyi hänen johdollaan, Abbott vaati.

Rudd nousi sisäministeriksi heinäkuussa 2016.

http://www.bbc.com/news/uk-politics-43946845

STT

Kuvat: