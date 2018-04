Britannian hallitus hätäkokoukseen Syyriasta – Telegraphin lähteet: May lähetti sukellusveneitä ohjuskantaman päähän Syyriasta

Britannian pääministeri Theresa May on kutsunut hallituksen hätäkokoukseen miettimään, miten Britannia vastaa Syyrian epäiltyyn kaasuiskuun. Asiasta kertoo pääministerin kanslia.

Brittilehti Telegraph puolestaan kertoo lähdettään paljastamatta, että May on jo lähettänyt sukellusveneitä ohjuskantaman päähän Syyriasta. Lehden tietojen mukaan isku Syyriaan saattaa alkaa jo torstai-iltana.

Valkoinen talo: Syyria ja Venäjä vastuussa

Yhdysvalloissa Valkoisen talon tiedottaja Sarah Huckabee Sanders vahvisti toimittajille, että presidentti Donald Trump pitää Syyrian hallintoa ja Venäjää vastuullisena kaasuiskusta, jossa on kerrottu kuolleen kymmeniä ihmisiä. Hänen mukaansa Yhdysvallat harkitsee yhä kaikkia vaihtoehtoja pohtiessaan, miten vastata iskuun.

Trump tviittasi keskiviikkoaamuna Washingtonin aikaa, että Venäjän olisi syytä varautua, koska Yhdysvaltojen hienot, uudet ja ”älykkäät” ohjukset ovat iskemässä Syyriaan. CNN:n lähteiden mukaan tviitti tuli yllätyksenä niin Trumpin avustajille kuin Yhdysvaltojen liittolaisillekin, sillä iskuista ei ollut vielä tehty päätöstä.

Tviitti oli yllättävä myös siksi, että Trump kritisoi vuosien ajan edeltäjäänsä Barack Obamaa siitä, että tämä paljasti etukäteen tiedotusvälineille aikovansa iskeä Syyriaan. Vaalikampanjassaan hän mainosti, ettei itse paljastaisi aikeitaan ennakkoon vaan iskisi yllättäen.

