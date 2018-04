Britannian suurlähettiläs odottaa puolustusyhteistyön Suomen kanssa lisääntyväN

Britannian Helsingin-suurlähettiläs Tom Dodd uskoo puolustusyhteistyön Suomen kanssa jatkuvan ja lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Britannian EU-ero ei näitä kahdenvälisiä suhteita uhkaa, Dodd vakuuttaa STT:n haastattelussa.

– Teemme yhä enemmän kahdenvälisesti Suomen asevoimien kanssa, ja odotan tämän toiminnan lisääntyvän lähivuosien aikana.

Suomi on sopinut Britannian kanssa puolustusyhteistyöstä ja liittynyt Britannian johtamiin JEF-joukkoihin (Joint Expeditionary Force). Nopean toiminnan joukkojen toiminta on määrä muodollisesti käynnistää kesäkuussa. Britannian ja Suomen lisäksi mukana ovat Ruotsi, Norja, Tanska, Baltian maat ja Hollanti.

JEF-yhteistyössä ei muodosteta pysyviä yhteisiä joukkoja, vaan maat päättävät osallistumisestaan kansallisesti. Doddin mukaan JEFin perusajatuksena on kerätä yhteen erilaisia kansallisia sotilaallisia kykyjä ja muodostaa niistä yhdessä kyvykkäämpi joukko.

– Suomen panos tähän on ilmiselvästi hyödyllinen, Dodd sanoo.

Suurlähettiläs myös muistuttaa Britannian tuoreessa turvallisuusselonteossa esitellystä ”fuusiodoktriinin” käsitteestä.

– Se tarkoittaa suomeksi kokonaismaanpuolustusta. Luulen, että Suomen esimerkki on vaikuttanut tähän.

Yhteisten sotilaallisen kyvyn rakentamisessa on Doddin mukaan lopulta kyse myös pelotteesta. JEF-järjestelyyn ei Naton kaltaisia turvatakuita liity. Dodd viittaa asiasta kysyttäessä Suomen ja Ruotsin EU-jäsenyyteen ja yhteiseen eurooppalaiseen käsitykseen turvallisuudesta.

– Britannia haluaa brexitistä huolimatta antaa tähän oman panoksensa.

Hermomyrkkyiskun opetus: Euroopan pitää olla yhtenäinen

Dodd korostaa turvallisuusyhteistyön jatkumisen tärkeyttä Suomen ja muiden 27 EU-jäsenmaan kanssa. Lupaavaa on, ettei brexit-prosessi näyttänyt hankaloittavan EU-maiden tukea Britannialle Salisburyn myrkkyiskun jälkeen.

– Itse asiassa päinvastoin. Skripal-tapauksen tärkein opetus on, että Euroopan täytyy olla yhtenäinen, Dodd sanoo.

Suurlähettilään mukaan Britannian EU-eron perumista tai uutta kansanäänestystä on turha odottaa. Yhtä varmaa on, että Britannian ja EU:n välille saadaan luotua uusi ”syvä ja merkityksellinen suhde”, Dodd sanoo.

Britannia on ollut aktiivisesti mukana Naton vahvistaessa läsnäoloaan Itämeren alueella. Maa johtaa Viroon sijoitettua taisteluosastoa ja on osallistunut Baltian ilmavalvontaan.

Doddin mukaan lännen ja Venäjän suhteiden heikentyminen johtuu Venäjän kansainvälisiä sääntöjä uhmaavasta toiminnasta, jossa Skripalien myrkyttäminen oli vain yksi luku. Suurlähettiläs ei silti kutsuisi tilannetta uudeksi kylmäksi sodaksi tai nimittäisi Venäjää ”uhkaksi”, vaikka sapelinkalistelua voi edelleen olla luvassa.

– Valmiina täytyy olla, ja minusta Suomi on tämän hyvin tiedostanut, Dodd sanoo.

STT