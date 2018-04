Brittitutkijat eivät kyenneet selvittämään hermomyrkyn alkuperää

Brittiläinen tutkimusryhmä ei pystynyt selvittämään tarkasti entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkyttämiseen käytetyn Novitshok-hermomyrkyn alkuperää. Ryhmän johtaja Gary Aitkenhead kertoi tiistaina Britannian Sky Newsille, että ryhmä tunnisti myrkyn sotilastason Novitshokiksi, mutta ei pystynyt jäljittämään sen alkuperää Venäjälle.

Britannia on syyttänyt Skripalien myrkyttämisestä Venäjää. Aitkenheadin mukaan myrkyn valmistaminen on niin monimutkaista, että siihen vaaditaan valtiotason toimijaa. Venäjä on kiistänyt osuutensa myrkytykseen.

Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW kokoontuu keskiviikkona keskustelemaan Britannian esittämistä syytöksistä.

STT

