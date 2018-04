Brother Christmas: En ole syyllistynyt rikoksiin, taustalla on yhden ihmisen viha

Taloudenpidon epäselvyyksistä, kavalluksesta, kirjanpitorikoksesta ja rahankeräysrikoksesta epäillyn hyväntekijähahmon Brother Christmasin keulakuva Ari Koponen kiistää syyllistyneensä rikoksiin.

Hänen mukaansa syytösten taustalla on häntä kiristämään pyrkineen henkilön viha. Koponen sanoo, että myös häntä koskeva uutisointi on ollut virheellistä. Hänen mukaansa poliisin tutkimuksissa tullaan huomaamaan, ettei hän ole syyllistynyt rikoksiin saati väärinkäytöksiin.

Hän aikoo myös avata median kanssa käymäänsä sähköpostikirjeenvaihtoa asiasta.

Tilintarkastaja: Brother Christmasin omalle tai lähipiirin tileille ei ole havaittu tilisiirtoja

Väärinkäytös- ja rikosepäilyjen kohteena olevan Brother Christmas -hyväntekeväisyysjärjestön tileiltä ei ole havaittu tilisiirtoja keulahahmo Ari Koposen tai hänen lähipiirinsä tileille, kertoo tilit tarkastaneen RSM Finlandin varatoimitusjohtaja Tytti Saarinen.

Hänen mukaansa noin 450 tilitapahtumaan on pyydetty lisäselvityksiä ja näiden perusteella on syntynyt käsitys, että yhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena ei ole ollut oman edun tavoittelu. Toiminnasta on kuitenkin annettu kehitysehdotuksia. Koponen itse kertoi, että esimerkiksi yhdistyksen hallinto laitetaan uusiksi, eikä hän jatka hallituksessa.

STT