Koripallon NBA:ssa Chicago Bulls on hävinnyt Boston Celticsille pistein 104-111. Bullsin suomalaistulokas Lauri Markkanen heitti ottelussa 20 pistettä ja kahmi viisi levypalloa. Koriin johtaneita syöttöjä hänelle kirjattiin yksi.

Bullsin paras pistemies oli Sean Kilpatrick 24 pisteellään.

Celtics on yksi kauden kärkijoukkueista. Se on nyt voittanut 54 ottelua ja hävinnyt 25. Bullsilla vastaavat luvut ovat 27 ja 52.

STT

