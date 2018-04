Bullsille toinen perättäinen voitto – Markkanen ottelun paras pistemies

Suomalaiskoripalloilija Lauri Markkanen heitti 23 pistettä ja kahmi kuusi levypalloa, kun Chicago Bulls vei kotonaan voiton Washington Wizardsista. Bulls voitti ottelun pistein 113-94. Markkanen oli ottelun paras pistemies. Wizardsille eniten pisteitä teki Otto Porter Jr., joka heitti 17 pistettä.

Kyseessä oli Bullsin toinen perättäinen voitto pitkän tappioputken jälkeen. Ennen edellistä, Orlando Magicia vastaan pelattua ottelua Bulls oli hävinnyt seitsemän ottelua peräkkäin.

Markkanen nähtiin kentällä myös Bullsin kohdatessa Magicin. Edeltävä ottelu häneltä jäi sen sijaan väliin. Bullsin päävalmentajan Fred Hoibergin mukaan Markkasen kyynärpää oli arka. Kyynärpään lisäksi Markkasen on pitänyt poissa kentältä viime aikoina myös selkävaivat.

Bulls on nyt voittanut 26 ottelua tällä kaudella. Tappioita joukkueella on takanaan 51. Wizardsilla vastaavat luvut ovat nyt puolestaan 42 ja 35.

