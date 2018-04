Cambridgen herttuatar Catherine synnytti pojan – vauva viides kruununperimysjärjestyksessä

– Me aiomme juhlia fish and chipseillä! riemuitsi John Loughrey kuullessaan uutisen, että Cambridgen herttuaparin kolmas lapsi oli syntynyt.

Loughry on vaan yksi brittirojalisteista, jotka ovat odottaneet vauvauutista St Mary’s -sairaalan ulkopuolella päiväkausia. Kun uutinen vihdoin saapui, ihmiset hyppivät ilosta ja korkkasivat samppanjapulloja.

Kensingtonin palatsi piti maailman ajan tasalla tapahtumista Twitter-tilillään.

Herttuattar Catherinen ja prinssi Williamin poika syntyi St Mary’s -sairaalassa Lontoon Paddingtonissa, jonne herttuatar saapui ennen kahdeksaa maanantaiaamuna Suomen aikaa. Kolmen maissa iltapäivällä palatsi tviittasi uutisen lapsen syntymästä.

Cambridgen prinssi painoi syntyessään 3 827 grammaa. Palatsi tiedotti, että sekä äiti että lapsi voivat hyvin.

Lapsi on kruununperimysjärjestyksessä viides ja kuningatar Elisabet II:n kuudes lapsenlapsenlapsi. Kuningatar, prinssi Williamin isä prinssi Charles ja veli prinssi Harry ottivat palatsin mukaan tiedon uudesta lapsesta vastaan ilolla.

Kotiin samana iltana

Herttuapari ja vastasyntynyt prinssi jättivät sairaalan illalla. Catherine piteli sylissään vastasyntynyttä, joka oli kiedottu pehmeään, valkoiseen ja pitsillä koristettuun peittoon. Vauvan päässä oli lämpimän näköinen valkoinen myssy.

Herttuattaren hiukset ja meikki olivat virheettömät. Hänellä oli yllään punainen mekko valkoisella pitsikauluksella, kun taas William oli pukeutunut vaaleansiniseen, pikkuruudulliseen paitaan – ilman solmiota – ja siniseen bleiseriin.

Aiemmin päivällä William oli hakenut pikkuprinssin sisarukset tapaamaan uutta veljeään sairaalaan.

Vakavasta raskauspahoinvoinnista kärsinyt Cambridgen herttuatar, 36, jäi äitiyslomalle maaliskuun kolmannella viikolla. Hänen raskaudestaan ilmoitettiin viime lokakuussa.

Herttuaparin vanhemmat lapset, prinssi George ja prinsessa Charlotte, ovat syntyneet samassa sairaalassa.

https://twitter.com/KensingtonRoyal

https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/988387844111716353

https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/988463639811194880

STT

Kuvat: