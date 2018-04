Colorado ja Mikko Rantanen varmistivat pudotuspelipaikan

Mikko Rantanen kirjautti NHL-kauden 55. syöttöpisteensä, kun Colorado Avalanche varmisti paikkansa Stanley Cupin pudotuspeleissä 5-2-voitolla St. Louis Bluesista. Avalanceh kohtaa länsilohkon ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Nashville Predatorsin, jonka maalia vartioi suomalaiskaksikko Pekka Rinne-Juuse Saros.

Central-divisoonan voittaneella Nashvillella on kotietu. Joukkueet kohtasivat runkosarjassa neljä kertaa, ja Predators vei voiton joka kerta yhteismaalisaldolla 17-8.

Rantasen läpimurtokauden pistesaldo 81 ottelun jälkeen on 29+55.

Viime kauden mestarijoukkue Pittsburgh Penguins kohtaa Philadelphia Flyersin itälohkon ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Pittsburghin kakkossija Metropolitan-divisioonassa varmistui, kun Penguins kaatoi New York Rangersin 5-0, ja Columbus Blues Jackets ja New Jersey Devils hävisivät oman ottelunsa.

”Rukoilin että hän saisi 50”

NHL:n maalipörssiä johtava Washingtonin Aleksandr Ovetshkin teki kaksi maalia Capitalsin viimeisessä runkosarjaottelussa, jossa Washington nujersi New Jersey Devilsin 5-3. Ovetshkin yritti ottelun viimeisillä minuuteilla kauden 50. maaliaan ylivoimalla, mutta hänen saldokseen jäi lopulta 49. Ellei ihmeitä tapahdu, se tuo venäläishyökkääjälle hänen seitsemännen maalikuninkuutensa NHL:ssä.

– Tietysti se on hienoa. Kauden lopussa siihen kiinnittää huomiota. Tietenkään 50 maalia ei haluaisi jättää saamatta kun siihen on mahdollisuus, mutta juuri nyt tärkeintä ovat pudotuspelit, Ovetshkin sanoi.

Capitalsin valmentaja Barry Trotz liioitteli Ovetshkinin laukoneen 25 kertaa, vaikka oikea luku oli kahdeksan.

– Rukoilin että hän saisi 50 täyteen, ja kaikki muutkin vaihtopenkillä toivoivat sitä. Mutta silti 49 maalia on sellaista, mihin harva tässä liigassa pystyy, Trotz sanoi.

Washington kohtaa pudotuspelien avauskierroksella Columbus Blue Jacketsin.

Winnipegin Patrik Laine sen sijaan jäi maaleitta, kun Jets löi Chicagon 4-1-voittoon. 44 maalia kauden aikana laukonut Laine ja Joel Armia kuitenkin nappasivat syöttöpisteet.

https://www.nhl.com/news/new-jersey-devils-washington-capitals-game-recap/c-297773250

STT

Kuvat: