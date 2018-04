Dieselautoja ei ole ostettu lainkaan romutuspalkkion turvin – Autoala: Pikkudieselit katoavat kokonaan markkinoilta

Dieselkäyttöisten vaihtoautojen hintakehitys mietityttää autoliikkeitä, kertoo Autoalan Keskusliiton AKL:n puheenjohtaja Heikki Häggkvist.

– Vaihtoautokaupassa on kysymysmerkkejä, Häggkvist sanoo.

Dieselit ovat joutuneet huonoon huutoon Keski-Euroopassa typen oksidien ja pienhiukkaspäästöjen vuoksi. Saksassa eräät kaupungit ovat kieltämässä dieselautot alueellaan.

Ongelma koskee vain vanhempia dieseleitä eivätkä EU:n nykyisten päästönormien mukaisia autoja. Autotehtaat ovat kuitenkin vähentämässä uusien dieselmallien tarjontaa.

– Pikkudieselit häviävät, ennustaa AKL:n toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Hänen mukaansa pienissä dieselautoissa puhdistuslaitteet tulevat liian kalliiksi, eivätkä ne edes välttämättä mahdu pienikorisiin autoihin.

Romutuspalkkion ansiosta Suomessa on tilattu Rissan mukaan tänä vuonna noin 3 500 uutta henkilöautoa, joista valtaosa on pieniä autoja. 80 prosenttia niistä on bensiinikäyttöisiä. Lisäksi on myyty hybridejä.

– Dieseleitä ei ole myyty ollenkaan, Rissa kertoo.

Hän ei usko, että Suomessa kielletään dieseleitä. Pitkien etäisyyksien maassa isommat dieselit pitävät pintansa vielä vuosia. Kaupungeissa, ei edes Helsingissä, ei ole samanlaisia ilmanlaatuongelmia kuin Saksassa.

Suomeen on tuotu Saksasta käytettyinä paljon isoja dieselhenkilöautoja. Viime aikoina tuonti on kasvanut Ruotsista, jossa käytettyjä autoja on paljon. Kruunun ja euron vaihtokurssi suosii tällä hetkellä Ruotsista tuotavia autoja.

Yli puolet uskoo myynnin kasvuun

Yli puolet autoalan yrityksistä uskoo myyntinsä kasvavan tänä vuonna. AKL:n barometrin mukaan vain 17 prosenttia alan yrityksistä arvioi myyntinsä laskevan.

Samassa barometrissä 45 prosenttia yrityksistä kertoo tuloksensa parantuneen viime vuonna. 36 prosentilla tulos laski.

Autoliikkeet arvioivat autojen rahoituksen monimuotoistuvan lähivuosina. Niin osamaksukaupan kuin leasingin osuuden ennakoidaan kasvavan.

Autoala työllistää Suomessa noin 29 000 henkilöä.

STT

