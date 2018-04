Edustajien edut uusiksi

Eduskunnan kevätkauden suurin asia on sote- ja maakuntauudistus. Laajasta kokonaisuudesta pitäisi tehdä päätökset alkukesästä.

Muutakin miettivää on. Kansanedustajien sopeutumiseläkkeitä muutetaan. Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) on tavannut eduskuntaryhmien puheenjohtajat, ja tavoite on, että esitykset olisivat valmiita ensi viikolla. Ensi syksynä käsittelyyn otetaan koko eläkejärjestelmä. Risikon edeltäjä Maria Lohela (sin.) käynnisti jo viime syksynä selvitykset järjestelmän muuttamiseksi.

Sopeutumiseläkkeen poistoa vaativa kansalaisaloite keräsi allekirjoituksia niin paljon, että asia eteni eduskuntaan asti.

Kun aloitetta käsiteltiin täysistunnossa, järjestelmää arvosteltiin ankarasti. Hieman piruillen voisi ihmetellä, miksi edustajat itse eivät ole tarttuneet asiaan tomerammin jo ajat sitten.

Nykyjärjestelmässä sopeutumiseläkkeeseen on oikeutettu kansanedustaja, joka on valittu eduskuntaan ennen vuotta 2011. Täysimääräisenä se on 60 prosenttia kansanedustajan palkkiosta, ja sitä saa, jos jää eduskuntauran jälkeen työttömäksi. Täytenä sitä maksetaan viidentoista edustajavuoden jälkeen.

Kertymä on aivan toista luokkaa kuin muissa ammateissa, ja hyvän toimeentulon turvaavaa sopeutumiseläkettä voidaan maksaa varsin nuorillekin henkilöille.

Voimakkainta kritiikkiä järjestelmää kohtaan ovat nostaneet muutamat esille tulleet kikkaillut. Entinen edustaja saattaa käytännössä olla työelämässä, mutta nostaa palkkansa pääomatuloina, jotka eivät vähennä sopeutumiseläkettä.

Vuonna 2011 tai myöhemmin valittujen edustajien muutosturva on heikompi. Se muistuttaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

Kansanedustajan työ poikkeaa monin tavoin niin kutsutuista tavallisista töistä alkaen siitä, että työtä haetaan vaaleissa. Jos työn erityinen luonne edellyttää erityistä korvausta, se ratkaistaan edustajien palkkioista päätettäessä.

Työn päättymisen jälkeisiä etuuksia voi kehittää vain yhteen suuntaan. Niitä pitää tuoda lähemmäksi normaalia eläke- ja työttömyysturvajärjestelmää.