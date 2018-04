”Ehkä paras yö Rooman historiassa” – AS Roma hullaannutti kannattajansa

Roomassa otettiin ilo irti AS Roman yllätyksellisestä välieräpaikasta jalkapallon Mestarien liigassa. Kaduilla autontorvet tuuttasivat, liput liehuivat ja Roman fanit hoilasivat kannatuslauluja.

AS Roma oli hävinnyt ensimmäisen puolivälierän Barcelonalle 1-4, mutta voitti kotikentällään Stadio Olimpicolla 3-0 ja jatkaa neljän parhaan joukkoon vierasmaalisäännön perusteella.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Italialaismedia hullaantui suosikkinsa uroteosta.

– Ehkä paras yö Rooman historiassa, tviittasi päivittäisjulkaisu Il Fatto Quotidiano.

– Roomalaiset gladiaattorit: Messi taipui, torvet törisevät kaikkialla kaupungissa, Roma Today julisti.

Välieristä 34 vuoden tauko

Mielenkiintoinen yksityiskohta AS Roman toisen välieräottelun voitossa oli se, että kotijoukkueen maalit tekivät bosnialaiskärki Edin Dzeko, keskikenttäkonkari Daniele De Rossi ja kreikkalaistoppari Kostas Manolas.

Samat pelaajat kunnostautuivat maalinteossa myös viime viikolla Barcelonassa, mutta silloin De Rossi ja Manolas osuivat epäonnekseen omaan maaliin. Dzekon viime viikon vierasmaali ratkaisi jatkopaikan.

AS Roma ylsi Mestarien liigan edeltäjän Euroopan cupin välieriin vuonna 1984. Se pelasi myöhemmin keväällä finaalissa, jonka hävisi kotikentällään rangaistuspotkukilpailun jälkeen Liverpoolille.

Mestarien liigafinaali pelataan 26. toukokuuta Kiovassa. Sinne AS Roma valmentajansa Eusebio Di Francescon johdolla tähtää.

– Miksi emme uskoisi siihen? Jos teet tämän matkan välieriin, miksi et uskoisi finaalipaikkaan, Di Francesco kertoi AFP:lle.

”Paitsio-osuma” korpesi Cityä

Myös Liverpool selviytyi välieriin, kun se pudotti puolivälierissä jatkosta Manchester Cityn yhteismaalein 5-1. Välieräpaikka oli Liverpoolille ensimmäinen kymmeneen vuoteen.

Liverpool voitti vieraissa toisen välieräkohtaamisen 2-1. Ottelussa puhutti ensimmäisen puoliajan lopulla paitsio-osumana hylätty Leroy Sanen maali, jolla City olisi siirtynyt 2-0-johtoon. Tuomarivirhe korpesi Cityä.

– On eri asia lähteä tauolle 1-0-johdossa kuin 2-0:ssa. Tässä kilpailussa joukkueet ovat tasaisia ja tuomaripäätökset merkittäviä, valmentaja Pep Guardiola purnasi.

Käytännössä City sössi jatkomahdollisuutensa viime viikolla Liverpoolissa häviämällä 0-3. Liverpool voitti Cityn kauden neljässä keskinäisessä ottelussa kolmesti.

Laastari haavaan

Englannin valioliigamestaruus valuu Cityn hyppysiin, mutta se on Manchesterissä toista kautta valmentavalle Guardiolalle vain laastari kovin kirvelevään haavaan.

Barcelonakin juhlii keväällä Espanjan mestaruutta. Se ei lohduta valmentaja Ernesto Valverdeä, koska kilpailija Real Madrid on taas mukana Mestarien liigan voittotaistelussa.

– Kivulias tappio. Nyt meidän täytyy nuolla haavamme, Valverde sanoi.

STT

