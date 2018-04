”En tiedä ketään lastentarhanopettajaa, joka olisi ikinä vaatinut palkankorotusta”

Varhaiskasvattajien ulosmarssi työpaikoiltaan aiheuttaa tänään lastenhoitokaaoksen Uudellamaalla. Puoliltapäivin alkava mielenilmaus supistaa esimerkiksi Helsingissä niin päiväkotien, perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon kuin leikkipuistojenkin toimintaa.

Iltakuuteen kestävällä ulosmarssilla vastustetaan valmisteilla olevaa uutta varhaiskasvatuslakia. Mielenilmaukseen osallistuvat Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) lisäksi neljän muun liiton jäsenet.

Ulosmarssi koskee sekä yksityisellä että kunnallisella sektorilla työskenteleviä.

Lastentarhanopettajat toimittavat palkkavaateita joukolla

Lastentarhanopettajat toimittavat ylihuomenna tukuittain palkankorotusesityksiä esimiehilleen ympäri maata.

Alan paremman palkkauksen puolesta toimivan Ei leikkirahaa -kansanliikkeen koordinaattori Liina-Mari Ylhäisi uskoo, että tempaukseen osallistuu tuhansia ihmisiä.

Viesti Vaadi palkankorotusta -nimellä kulkevasta päivästä on hänen mukaansa tavoittanut kymmeniätuhansia ihmisiä.

– Kuopio, Rovaniemi, Oulu, Lappeenranta – joka puolelta tulee viestiä, että tämä on menossa läpi kansallisesti, itsekin lastentarhanopettajana toimiva Ylhäisi kertoo.

Varhaiskasvattajien ulosmarssi työpaikoiltaan on aiheuttanut tänään poikkeusjärjestelyjä Uudellamaalla. Ylhäisin mukaan perjantainen joukkovoiman osoitus ei sitä vastoin vaikuta päivittäistoimintaan millään tavalla.

– Liittojen (keskiviikkoinen) mielenilmaus ei liity kansanliikkeeseen millään lailla. Meidän tarkoituksemme ei ole häiritä varhaiskasvatuksen arkea, vaan saada kuntapäättäjät ja yhteiskunta näkemään palkkauksen epäkohdat, joita alalla on.

Ylhäisin mukaan lastentarhanopettajat ja erityisopettajat vievät perjantaina palkankorotusesityksensä esimiehilleen sellaisella hetkellä, kun heidän ei tarvitse olla läsnä lapsiryhmässä.

– Esimiehen tapaamiseen ja arkisten asioiden selvittämiseen on lastentarhanopettajilla muutenkin päivittäin aikaa, se on ihan rutiinijuttu.

– Toki tämä palkankorotusesityksen vieminen ei varmaan tunnu rutiinilta kenenkään kohdalla, kun se ei ole tavallista tällä alalla. En kyllä tiedä ketään lastentarhanopettajaa, joka olisi ikinä vaatinut palkankorotusta.

STT

