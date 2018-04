Eniten lunta tulossa huomenna Uudellemaalle ja Hämeeseen – Liikennevirasto kehottaa autoilijoita ajelemaan kotiin pääsiäisen vietosta jo sunnuntaina

Huomiselle ennustettu lumisade osuu etenkin eteläiseen Suomeen, jonne on luvassa runsaasti lunta. Ilmatieteen laitokselta arvioitiin iltapäivällä, että lunta sataa 10-15 senttiä, paikoin jopa 20 senttiä.

Päivystävän meteorologin Helena Laakson mukaan eniten lunta on tulossa tällä tietoa Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen.

– Lumisade alkaa etelärannikolla varhain aamulla. Lunta tulee maanantaina voimakkaan tuulen kera, mikä tarkoittaa, että lumi voi kinostua, Laakso kertoo.

Huomenna päivällä sade yltää maan keskiosiin sekä iltapäivällä tai illalla Kainuuseen asti, Ilmatieteen laitos ennustaa. Sen sijaan länsirannikolla näytetään säästyvän suurimmilta sademääriltä.

– (Länsirannikolla) puhutaan muutamista senteistä lunta, ehkä viidestä sentistä, Laakso ennustaa.

Eteläisissä osissa maata sää alkaa poutaantua näillä näkymin tiistain vastaisena yönä. Vielä tiistaina lunta voi sadella 5-10 senttiä Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä.

Ajokeli muuttuu vaaralliseksi maanantaina

Liikennevirasto kehottaa autoilijoita palaamaan pääsiäisen vietosta jo tänään eli ennen kuin runsaat lumisateet rantautuvat Suomeen.

Liikenneviraston mukaan paluumatkalle kannattaa lähteä jo tänään etenkin siinä tapauksessa, että on liikkeellä kesärenkailla. Tänään sunnuntaina ajokeli on koko maassa hyvä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on maanantaina vaarallinen Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

Ajokeli voi lisäksi olla huomenna vaarallinen Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja enimmäkseen selkeä.

Päivän kuluessa maan eteläosassa on lisääntyvää pilvisyyttä ja aamulla maan eteläosassa sataa paikoin lunta.

Maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja Keski- ja Pohjois-Lapissa joitakin lumikuuroja.

STT

