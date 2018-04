Ensihoitaja joukkopuukottajasta: Jäljet kertoivat viiltojen tarkoituksen

Joukkopuukottajan toiminnan tarkoituksesta ei voinut jäädä epäselvyyttä ensimmäisen uhrin kohdalla, arvioi uhrin nähnyt ensihoitaja oikeudelle Turun vankilassa. Nainen kuoli Turun Kauppatorille elokuisen joukkopuukotuksen seurauksena.

Ensihoitajan mukaan syntyneitä väkivallan jälkiä olisi vaikea kuvitella tilanteeseen, jossa toinen voi puolustautua. Hän kertoi, että ei ole urallaan nähnyt vastaavia vammoja väkivallasta.

– Viillosta näki, että tarkoituksena oli ollut tehdä sellaista jälkeä, että sen oli tarkoitus tappaa.

Joukkopuukottaja Abderrahman Bouanane juoksi Kauppatorilta Puutorille ja vahingoitti kuolettavasti kahta sekä haavoitti kahdeksaa ihmistä.

Ensihoitajat saivat luvan mennä alueelle hieman neljän jälkeen ja lähtivät etsimään uhreja. Muut paikalle sattuneet olivat tätä ennen pyrkineet auttamaan uhreja muun muassa verenvuotoa tyrehdyttämällä.

Ase valmiiksi autossa

Muutamia minuutteja ennen ensihoitajien saapumista poliisit olivat ilmoittaneet hätäkeskukseen, että puukottajan kiinniotossa on käytetty voimakeinoja.

Poliisipartion molemmat poliisit kertoivat oikeudessa, kuinka autoa ajanut vanhempi konstaapeli pyysi työpariaan ottamaan autossa aseen valmiiksi. Pelkääjän paikalla istunut poliisi näki puukottajan ensin. Kun auton ajaja pääsi ulos, hän sai katsekontaktin puukottajaan.

– Hän piti puukkoa naisen kaulalla. Tilanne oli sellainen, että se piti pysäyttää.

Vanhempi konstaapeli kuvaili oikeudelle vaikutelmiaan puukottajan tunnetilasta.

– Minulle tuli sellainen olo, että hän odottaa, että pääsee jonnekin muualle. Niin sanotusti sitä viimeistä laukausta.

Joukkopuukottaja on sanonut poliisikuulustelussa, että hän olisi halunnut kuolla marttyyrinä ja odotti poliisien tappavan hänet.

Kaksi kajahdusta

Ennen vanhempaa konstaapelia poliisiautosta pääsi ulos hänen työparinsa. Kun työpari oli käskyttänyt puukottajaa laihoin tuloksin, hän tähtäsi tätä reiteen ja ampui.

Ampuja kertoi, että kuuli myös toisen laukauksen. Se syntyi etälamauttimesta, jota käytti vanhempi konstaapeli.

Poliisit kertoivat, että säntäsivät tämän jälkeen ottamaan miestä kiinni. Laukauksen ampunut mies pyrki pitämään erillään puukottajasta takaa-ajajia, joista yhdellä oli rautaputki kädessä.

– Hän sanoi minulle, että miksi te saatana puolustatte tuota murhaajaa. Minä sanoin, että rauhoitu: poliisilla on tilanne hallussa.

Syyttäjä vaatii joukkopuukottaja Bouananelle elinkautista vankeutta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksesta tehdystä murhan yrityksestä. Bouananen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä.

Poliisille Bouanane kertoi, että oli mielestään tekemässä torilla terroritekoa. Puolustus on silti oikeudessa kiistänyt, että teot olisi tehty lain tarkoittamalla tavalla terroristisessa tarkoituksessa.

Oikeudenkäynti käydään poikkeuksellisesti Turun vankilassa. Yleisöllä on mahdollisuus seurata oikeudenkäyntiä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tiloissa Turussa videoyhteyden välityksellä.

