Ensimmäinen EU-maa saattaa siirtää lähetystönsä Jerusalemiin – Romania seuraamassa USA:n esimerkkiä

Romanian hallitus saattaa seurata Yhdysvaltojen jalanjälkiä ja siirtää Israelin lähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin. Romanian hallituksen johtavan sosiaalidemokraattisen puoleen puheenjohtaja Liviu Dragnea sanoi torstaina Antena 3 -televisiokanavan haastattelussa, että hallitus aloittaa menettelyn, jonka näköpiirissä on lähetystön siirtäminen Jerusalemiin.

Hallitus ei ole kuitenkaan virallisesti tiedottanut asiasta, eikä hallituksen tiedottaja suostunut kommentoimaan asiaa uutistoimisto AFP:lle. Huhuja Romanian haluista siirtää lähetystö on liikkunut viime joulukuusta asti.

Romania olisi ensimmäinen Euroopan unionin maa, joka siirtää lähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime vuoden loppupuolella, että Yhdysvallat siirtää Israelin lähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin ja tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Päätös herätti laajaa vastustusta sekä kuohuntaa palestiinalaisalueilla.

Sekä israelilaiset että palestiinalaiset pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan, ja kaupungissa on sekä muslimien että juutalaisten pyhiä paikkoja.

YK:n päätöslauselma: Jerusalemia koskevat asiat ratkaistava neuvotteluteitse

Lisäksi YK:n yleiskokous hyväksyi joulukuussa päätöslauselman, jossa torjuttiin Yhdysvaltain päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi. Päätöslauselman hyväksymisen puolesta äänesti 128 ja vastaan 9 maata. 35 maata pidättäytyi äänestyksestä.

Päätöslauselman mukaan Jerusalemia koskevat asiat täytyy ratkaista neuvotteluteitse.

Yhdysvaltain ja Israelin lisäksi päätöslauselmaa vastustivat Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau ja Marshallinsaaret. Äänestyksestä pidättäytyivät muun muassa Argentiina, Australia, Kanada, Kroatia, Tshekki, Unkari, Latvia, Meksiko, Filippiinit ja Romania.

21 maata ei osallistunut äänestykseen lainkaan. Niiden joukossa oli muun muassa Ukraina.

STT