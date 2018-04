Epäonninen Bottas: ”Tähän emme tähdänneet, mutta tämä on otettava”

Mercedeksen Valtteri Bottas hivutteli uransa 100. formula ykkösten gp-kisassa voiton tuntumassa, mutta Daniel Ricciardon hienon ajon ja turva-auton Bottaksen kannalta epäonnisen ilmaantumisen myötä uran neljäs voitto lipui käsistä. Toinen peräkkäinen ja uran kymmenes kakkossija kuitenkin irtosi, vaikka Ferrarin Kimi Räikkönen ahdisteli loppuun asti.

– Kisa sujui hyvin, kunnes turva-auto tuli. Sen jälkeen olin vaikeuksissa Danielin kanssa, ja melkein Kiminkin kanssa lopussa. Tämä on pettymys, annoimme kaikkemme ja tuntuu vähän siltä, että olisimme ansainneet voiton, Bottas tiivisti.

Kakkossija ei siis tuntunut niin hyvältä kuin joskus aiemmin.

– Tähän emme tähdänneet, mutta tämä on otettava. Hävisimme voiton, mutta taisimme silti olla ensimmäisiä yhden pysähdyksen autoista, joten siinä mielessä hyvä. Mutta ensireaktio on pettymys, koska voitto luisui käsistä.

Red Bullin Ricciardolle turva-auto oli lopulta kullanarvoinen, sillä nopea reagointi varikkopysähdyksen muodossa toi ratkaisevan edun kisan loppupuoliskolla. Kärjessä tuolloin painaneelle Bottakselle ja toisena olleelle Ferrarin Sebastian Vettelille ei moista saumaa kuitenkaan siunaantunut, kertoi Bottas.

– Turva-auton tullessa olimme jo ohittaneet varikon sisäänkäynnin, joten olimme hieman epäonnekkaita. Takana tulleet pystyivät reagoimaan, mutta me emme.

”Onnea turva-auton kanssa”

Kimi Räikkösen kisa oli jo menossa kohti pettymystä, kun lähdössä katosi sijoja ja Ferrarin taktiikkakin runteli suomalaista. Kaikkien vaiheiden jälkeen Räikkönen oli kuitenkin palkintopallin kolmannella korokkeella.

– Oli vähän onnea turva-auton kanssa. Lopussa (Bottasta jahdatessa) olisimme tarvinneet softit renkaat, jotta olisi voinut toden teolla haastaa. Kun pääset lähelle, on kovin vaikeaa seurata (edellä ajavaa), Räikkönen sanoi.

– Mutta otan tämän. Välillä kun vaikutti siltä, että en pääse tässä kisassa mihinkään.

Mercedeksen Lewis Hamilton oli neljäs. Viidenneksi sijoittui kisan varsinainen jokeri, Red Bullin Max Verstappen. Hän hölmöili Ferrarin Sebastian Vettelin kylkeen, pudottaen MM-pistekärjen voittokamppailusta. Vettel sai lopulta nöyrtyä jopa McLarenin Fernando Alonson ohittamaksi, ja loppusijoitus saksalaistähdelle oli kahdeksas.

Tapansa mukaan voittosamppanjaa kengästään nauttinut Ricciardo palasi voittajaksi ensimmäisen kerran sitten viime kesän Bakun kisan, kun hän ohitti hienosti Bottaksen reilut kymmenen kierrosta ennen maalia.

– Holy shit!, vasta kuudennesta lähtöruudusta startannut australialainen huusi talliradioon ylitettyään maaliviivan.

Ricciardo oli yhtä hymyä palkintojenjaossakin, eikä ihme. Vielä vuorokautta aiemmin viikonloppu oli matkalla viemäriin moottorin pamahdettua lauantain harjoituksissa.

