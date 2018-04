Etelä-Afrikassa kymmenettuhannet osallistuvat Winnie Mandelan hautajaisiin

Eteläafrikkalaisen rotuerottelua vastustaneen Winnie Mandelan hautajaiset ovat meneillään stadionilla Sowetossa. Paikalla on kymmeniätuhansia ihmisiä.

Väkijoukko puhkesi huutoihin, kun Etelä-Afrikan lippuun kiedottu arkku tuotiin stadionille.

Hautajaisseremonia päättää kymmenen päivää kestäneen suruajan, jonka aikana tuhannet eteläafrikkalaiset ovat jättäneet jäähyväisiä ”kansakunnan äidille” Sowetossa ja muualla.

Winnie Mandela kuoli pitkällisen sairauden jälkeen 81-vuotiaana Johannesburgissa huhtikuun alussa. Hän oli yksi rotusorron vastustajien kärkihahmoista ja maan ensimmäisen mustan presidentin Nelson Mandelan ex-vaimo. Avioliitto kesti 38 vuotta, mutta Nelson Mandela oli tästä suurimman osan vankilassa.

Winnie Mandelalla oli ristiriitainen maine, sillä hänet tuomittiin vuonna 1991 14-vuotiaan pojan sieppauksesta ja pahoinpitelystä. Kuolemansa jälkeen häntä on kuitenkin lähinnä ylistetty.

– Hän on todellakin Etelä-Afrikan äiti, hautajaisiin osallistuva amerikkalainen ihmisoikeusaktivisti Jesse Jackson sanoi.

Hautajaistilaisuuteen osallistuvat sekä kaksi kuukautta sitten virkaan astunut presidentti Cyril Ramaphosa että entiset presidentit Jacob Zuma ja Thabo Mbeki.

Monet osallistujat buuasivat, kun Zuman paikallaolo tuli julki. Viime kuussa varmistui, että hän joutuu oikeuteen vastaamaan korruptiosyytteisiin.

Virallisen tilaisuuden jälkeen Winnie Mandela haudataan yksityiselle hautausmaalle Johannesburgin esikaupunkialueelle.

STT

Kuvat: