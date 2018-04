Etelään märkä vapunpäivä, pohjoisessa kelpo keli vappupiknikille

Etelä- ja Keski-Suomessa sadetakeilla on käyttöä vapunvietossa. Maan pohjoisosaan on sen sijaan luvassa leuto poutakeli vappupiknikin viettäjille, kerrotaan Ilmatieteen laitoksesta.

Sadealue saapuu etelärannikolle vapunpäivänä aamukuuden aikoihin etelän suunnasta.

– Sateen etureuna nousee osapuilleen Pohjois-Karjalan ja Pohjanmaan linjalle puoliltapäivin tai hieman sen jälkeen, kertoi päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen.

Maanantain arvion mukaan sateet eivät etene tiistaina Oulun korkeuden pohjoispuolelle.

– Etenkin Lapissa on vapunpäivänä melko lämmin poutasää. Lämpötila voi nousta siellä kymmeneen asteeseen.

Etelä-Suomessa mittarien elohopea jäänee sateessa viiden asteen tienoille, minkä lisäksi tuuli saa osaltaan sään tuntumaan viileältä.

Jatkuvat sateet muuttuvat etelässä päivän mittaan kuuroiksi ja tihkusateiksi.

Sää poutaantuu joskin pysyy pilvisenä etelästä alkaen vapunpäivän iltana.

STT

Kuvat: