Että sellainen talvi

VIRPI LIETZÈN. Lintujen ruokintapaikalle pihalle pelmahti yhtenä aamuna monikymmenpäinen peippoparvi. Talitiaiset näyttivät jäävän ihan sananmukaisesti jalkoihin, kun peipot pistelivät siemeniä kupuunsa. Matkalaisilla oli selvästi kova nälkä.

Siemenbaarin luona koko talven päivystäneet ja pulleassa kunnossa kevääseen selvinneet tiaiset näyttävät kuitenkin edelleen hengailevan maisemissa. Tintit ovat toiveikkaita; ehkäpä peipot jatkavat vielä matkaa. Tosin siemenbaarin tarjoilu loppuu kohta kaikilta asiakkailta.

Ahkerakaan ruokinta ei kaikkia pikkulintuja kevääseen auttanut. Pikkuruinen urpiainen oli pakkasöiden uhri. Kannoin linturaasun lumilapiolla metsään.

Vähän yli kymmenen grammaa painava lintu on säälittävän pieni. Lintua katsellessani ajattelin, että sanonta huoleton kuin taivaan lintu on täyttä roskaa. Kovaa taistelua elämästä se lintujenkin elämä on.

Pakkaskelejä ja lunta riitti ihan liian pitkään. Kaikeksi onneksi talvi tuli kunnolla vasta tämän vuoden puolella. Pakkasia oli helpompi sietää, kun aurinko jo päivisin väkisinkin nosti lämpötiloja.

Talvesta jäi erikoisia muistoja. Ei ole ihan tavanomaista, että vielä maaliskuussa sai joka päivä työntää puuta takkaan.

Metsän eläimetkin joutuivat ihan kevään korvalla vielä hakemaan öisin lämmintä suojaa. Pihallemme ilmestyi pakkasöinä lumeen onkaloita. Ihmettelin koloja, kunnes eräänä iltana arvoitus ratkesi. Illalla hämärissä ulos mennessäni näin jäniksen ampaisevan kolosta karkuun. Onkalot olivatkin yösijoja.

Kun yöpakkaset jatkuivat ja kiristyivät, ilmestyi onkaloita yhä lisää. Yöpymispaikka oli valittu niin, että jänöt nukkuivat koloissaan ympyrän muodossa ison pihakiven ympärillä. Jonkinlaista lämpöapua oli kai likakaivoista, jotka ovat lähellä kiveä.

Pakkanen toi jänikset, tai oikeamminkin rusakot, pihamaalle myös päivisin. Pihaa halkoivat ahkerasti kuljetut polut, joita pitkin ristiturvat loikkivat. Käväisipä yksi rusakko illansuussa lintujen ruokintapaikallakin. Jotain se näytti maasta lintulaudan alta puputtavan.

Jäniksiä oli talvella hauska seurata. Vähemmän hauskaa on keväällä katsoa, mikä kaikki on loikkijoille maistunut.

Nyt eletään sitä aikaa vuodesta, kun taivaalla on mahdollista nähdä komeita muuttajia. Hanhet, kurjet ja joutsenet tekevät jokavuotista matkaansa.

Joskus hyvällä tuurilla isoja muuttajia voi päästä katsomaan lähempääkin. Vuosi sitten keväällä seurasin autosta Tammelan Torronsuon lähellä olevalla pellolla käyskentelevää joutsenlaumaa. Lintujen käyttäytyminen ja kulkeminen näytti hyvin järjestäytyneeltä. Mietin, että olisipa siinä ollut lintumies Sällylä vieressä selostamassa tapahtumia.

Torronsuo on hyvä paikka myös kurkien näkemiseen, joten sinne kannattaa näinä viikkoina tehdä pieni luontoretki. Parhaimmillaan suolla voi nähdä satoja kurkia.

En tiedä, onko maailmassa toista ääntä ja näkyä, joka herättäisi niin paljon tunteita kuin kurkilauman komea trumpettimainen ääntely ja upea lento. Kurkiaura ja kevään tulo, yhteen nivotut.

