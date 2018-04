Brysselissä julkistetaan alkavalla viikolla alustava suunnitelma EU:n ensimmäisestä Britannian eron jälkeisestä budjetista.

Paikattavana on brexitin jälkeensä jättämä 12-14 miljardin euron vaje. Yli biljoonan euron suuruinen budjetti on EU:n talouskaudelle 2021-2027.

Neuvotteluista odotetaan vaikeita. Euroopan komissio on asettanut tavoitteeksi, että budjetista sovitaan ennen Euroopan parlamentin seuraavia vaaleja 2019.

STT