EU haluaa kolarit aisoihin – automaattinen hätäjarrutus pakolliseksi uusiin autoihin?

Turvatyynyt, ABS-jarrut, ajonvakautusjärjestelmät – turvateknologia on vähentänyt liikennekuolemia ja loukkaantumisia. Jos se on EU:sta kiinni, seuraaviin pakollisiin apuvälineisiin uusissa autoissa voi kuulua automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä.

Hätäjarrutus käyttää tutkajärjestelmiä isojen esteiden tunnistamiseen, ja autoissa voi myös olla kameroita jalankulkijoiden havaitsemiseen. Esimerkiksi uhkaavassa peräänajotilanteessa järjestelmä ensin varoittaa kuljettajaa, ja jos tämä ei reagoi, alkaa jarruttaa itsenäisesti.

– Suomessa tyypillinen riskitilanne on ennen kaikkea sisääntuloväylien vilkas liikenne, jossa nopeudet vaihtelevat äkisti, mainitsee johtava asiantuntija Otto Lahti liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

EU-parlamentti vaatii autoihin uusia ajonapujärjestelmiä. Hätäjarrutuksen lisäksi harkittavana ovat myös esimerkiksi ylinopeus- ja kaistavahdit sekä kuljettajan vireystilan seuranta.

Komissio on laatinut lakimuutoksista luonnosta, jonka julkaisua odotetaan toukokuussa. Sen jälkeen jäsenmaat ja parlamentti alkavat pohtia ehdotuksia tarkemmin. Uudistusten on arvioitu tulevan voimaan 2020-luvulla.

Kevyt liikenne erityissuojeluun

Komissio julkaisi jo joulukuussa 2016 suunnitelman turvateknologian kehitystarpeista. Mukana oli peräti 19 keinoa.

– Keinot on alustavasti katsottu toteutuskelpoisiksi ja kustannustehokkaiksi tekniikan kehittyessä. Tarkemmat kustannus-hyötyanalyysit pitää vielä tehdä, sanoo Trafin erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen.

Europarlamentti on ollut huolissaan varsinkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemista ja loukkaantumisista. Lahden mukaan tämä on ymmärrettävää.

– Uusissa turvallisissa autoissa kuolee hyvin vähän ihmisiä, joten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden suojelu korostuu aiempaa enemmän.

Hätäjarrutusjärjestelmiä on syytetty turhista pysähtymisistä. Lahden mukaan yksittäisistä virhetilanteista on tullut palautetta.

– Kun edellä ajava esimerkiksi ryhmittyy laitaan ja hidastaa, automaattijärjestelmä ei aina ymmärrä, että vasemmalta mahtuu ohi. On silti muistettava, että todennäköisesti vielä useammin teknologia pelastaa onnettomuudelta, mutta näitä tapauksia ei tilastoida mihinkään.

Useita työkaluja samassa paketissa

Turvavarusteiden yleistymistä helpottaa se, että samoja laitteita voi käyttää moniin tarkoituksiin. Älykäs vakionopeuden säädin pystyy käyttämään samaa tutkaa kuin automaattinen hätäjarrutus.

Ylinopeusvaroitin ja kaistalla pysymisen vahti taas tunnistavat tiemerkintöjä ja liikennemerkkejä samalla kameralla, joka havainnoi jalankulkijoita.

Automyyjä Markus Taskinen tamperelaisesta AutoCenteristä arvioi, että esimerkiksi sokean kulman vahteja ja kaistavahteja löytyy jo 70-80 prosentissa arvokkaammista, alle viisivuotiaista autoista.

Myyntijohtaja Jakke Rosenlund lisää, että hätäjarrutusjärjestelmän saa usein lisävarusteena. Sen hintahaarukka on 1 000-2 000 euroa. Samaan pakettiin tulee myös mukautuva vakionopeuden säädin.

– Asiakkaat ovat kyllä kiinnostuneita turvajärjestelmistä. Varsinkin sellaiset, joilla on auto työkaluna ja jotka ajavat paljon, Taskinen kertoo.

Miehet kertovat, että uuden tekniikan mukaisia turvajärjestelmiä ei juuri voi asentaa vanhoihin autoihin. Se on vaikeaa ja lisäksi kallista.

STT