EU-mailta odotetaan tänään kovaa puhetta Venäjälle Syyriasta

EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään Luxemburgissa Syyrian tilanteesta Yhdysvaltojen, Britannian ja Ranskan ilmaiskujen jälkeen. Suomea edustaa kokouksessa Timo Soini (sin.).

Uusista pakotteista ei näillä näkymin olla päättämässä, mutta EU-maiden odotetaan esittävän tiukkaa tekstiä Venäjälle. Venäjä esti jälleen viime viikolla YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselman Syyriasta. Yhdysvallat on sitä vastoin määräämässä Venäjälle uusia pakotteita.

Venäjä käytti veto-oikeuttaan nyt jo 12. kerran estääkseen liittolaiseensa Syyrian hallitukseen kohdistuvat toimet.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas totesi perjantaina Brysselissä, että poliittista painetta Venäjää kohtaan on lisättävä.

Duman kaupungissa reilu viikko sitten tapahtunut kemiallinen isku tappoi kymmeniä ja vaikutti satoihin. Iskusta syytetään Venäjän ja Iranin tukemaa presidentti Bashar al-Assadin hallintoa, joka on kiistänyt kemiallisen aseen käytön.

STT