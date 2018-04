EU-parlamentissa tänään odotettu vieras: Emmanuel Macron

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tänään odotetulla vierailullaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Macron puhuu parlamentissa noin kello 11 Suomen aikaa.

Puhetta ja keskustelua meppien kanssa voi seurata parlamentin sivuilta.

Kuullaanko nyt jatkoa lennokkaille visioille, joita Macron esitteli viime syksynä?

Euroopan unionin uudistajalta saatetaan kuulla tällä kertaa maltillisempia ajatuksia, koska Saksan pitkittyneiden hallitusneuvotteluiden takia terän isoimmilta uudistuksilta on arvioitu kuluneen.

Talous- ja rahaliiton uudistamisessa ranskalaispresidentti on ajanut esimerkiksi euroalueen budjettia ja valtiovarainministeriä. Puolustusyhteistyössä hän toivoisi EU:lle yhteisiä iskujoukkoja ja yhteistä puolustusbudjettia kansallisten lisäksi. EU:lla on jo nopean toiminnan joukot, mutta niitä ei ole vielä kertaakaan käytetty yli kymmenen toimintavuoden aikana.

Kyseessä on jo neljäs keskustelu meppien ja EU:n päämiesten välillä. Vierailulla ovat jo käyneet Irlannin pääministeri Leo Varadkar, Kroatian pääministeri Andrej Plenkovic ja Portugalin pääministeri Antonio Costa.

EU-maissa Macron voi olla odotettu uudistaja, mutta kotimaassa hänellä on vaikeampaa.

Macronin puhuessa parlamentissa jatkavat Ranskan rautatieläiset lakkoiluaan vastalauseena alan uudistuksille. Muun muassa työntekijöiden työehtojen heikennykset ovat saaneet rautatieläiset julistamaan useita lakkopäiviä ainakin huhtikuulle.

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=14-03-2018

STT