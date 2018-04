Eurooppalaiset suomalaiset

Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995. Ensimmäisen EU-vuoden aikana syntyneet suomalaiset täyttävät tänä vuonna 23. He suhtautuvat Euroopan unioniin hyvin myönteisesti.

Eurooppanuorten teettämä kyselytutkimus kertoo, että nuoret arvioivat Suomen EU-jäsenyyttä selvästi myönteisemmin kuin vanhempansa. Kyselyssä haastateltiin yli tuhatta 18–29-vuotiasta.

Lämpimimmin EU:sta ajattelevat kaikkein nuorimmat vastaajat sekä yliopisto-opiskelijat.

Eurooppanuoret on Euroopan yhdentyistä tukeva, sitoutumaton nuorten kansalaisjärjestö.

Nuorten EU-myönteisyys ei liity pelkästään esimerkiksi matkustamisen helppouteen tai tunteeseen eurooppalaisuudesta. He arvioivat myös, että Suomen asema maailmassa on vahvempi EU:n jäsenenä kuin sen ulkopuolella.

Kaikkein eniten EU:n katsottiin kuitenkin edistävän Euroopassa rauhaa. Talouskasvun edistämisestä ei olla yhtä vakuuttuneita, joskin enemmistö laskee senkin EU:lle plussaksi.

Toisin kuin vanhemmillaan, Eurooppanuorten kyselyn vastaajilla ei juuri ole muistikuvia siitä, millainen Suomi oli ennen EU-jäsenyyttä. He eivät myöskään syytä Euroopan unionia kaikista ikävistä asioista, joita heidän elinaikanaan on Suomessa tapahtunut.

Eniten nuorten aikuisten näkemykset hajosivat maahanmuutosta kysyttäessä. Neljännes vastaajista lisäisi tässä asiassa EU-yhteistyötä ja neljännes vähentäisi sitä. Suurimman ryhmän muodostavat nuoret, jotka pitäisivät EU:ta raastavassa asiassa yhteistyön nykyisellään.

Melkein kaikki kyselyyn vastanneet nuoret aikuiset pitävät itseään Euroopan unionin kansalaisina ja eurooppalaisina. Vastaukset korostavat kuvaa, jonka Suomen Kulttuurirahaston ja ajatuspaja e2:n tutkimus antaa suomalaisista: kahdelle kolmasosalle eurooppalaisuus on tärkeä tekijä identiteetin kannalta (SSS 27.3.).

Tärkein tekijä on toki suomalaisuus, mutta eurooppalaisuus on samalla tasolla synnyin- ja kotikunnan kanssa.

Ei siis ole ihme, että esimerkiksi viime presidentinvaaleissa EU-kriittisten ehdokkaiden kannatus oli kokonaisuudessa kuitenkin marginaalinen ilmiö.