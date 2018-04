Ex-kansanedustaja Laakson korruptioepäily siirtyy Euroopan neuvostolta Suomen eduskunnan käsiteltäväksi

Vasemmistoliiton entistä kansanedustajaa Jaakko Laaksoa koskeva korruptioepäily siirtyy Euroopan neuvostolta Suomen eduskunnan käsiteltäväksi. Aikaa käsittelylle on vuoden loppuun.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) sanoo, että Laakson ja muiden vastaavien tapausten käsittely päätettiin siirtää jäsenmaiden parlamenteille, koska ne ovat valinneet edustajat Euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen.

Euroopan neuvoston asettama tutkimusryhmä kertoi sunnuntaina julkaistussa raportissaan, että Laakso on toiminut Azerbaidzhanin lobbarina vastoin neuvoston sääntöjä. Laakso on myöntänyt, että hänen toimintansa on ollut ristiriidassa neuvoston käyttäytymissääntöjen kanssa.

Anttilan mukaan epäilyt ovat iso kolaus Euroopan neuvoston yleiskokoukselle.

